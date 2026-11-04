SBI के Q2 नतीजों के बाद ब्रोकरेज बुलिश, शेयर में आ सकती है 40% तक की तेजी? 42 ने दी Buy रेटिंग

मुख्य बातें

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) के सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में इसे लेकर ब्रोकरेज की राय काफी सकारात्मक नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि SBI को कवर करने वाले 49 एनालिस्ट में से किसी ने भी शेयर को 'Sell' रेटिंग नहीं दी है। ज्यादातर एनालिस्ट अभी भी इस बैंक के शेयर में आगे तेजी की संभावना देख रहे हैं। मंगलवार को नतीजों के बाद SBI का शेयर 1.7% गिरकर ₹970.25 पर बंद हुआ। वहीं, बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्टॉक में 0.53% (+5.10 अंक) की तेजी देखी गई। हालांकि, कई ब्रोकरेज फर्मों ने शेयर पर Buy या Outperform रेटिंग बरकरार रखी है। कुछ एनालिस्टों के टारगेट प्राइस ₹1,300 से ऊपर हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए सवाल है कि Q2 के मिले-जुले नतीजों के बावजूद SBI को लेकर ब्रोकरेज इतने उत्साहित क्यों हैं?

SBI को लेकर 49 एनालिस्ट की राय क्या है?

SBI को ट्रैक करने वाले 49 एनालिस्ट में से 42 ने Buy रेटिंग दी है, जबकि 7 एनालिस्ट ने Hold की सलाह रखी है। खास बात यह है कि किसी भी एनालिस्ट ने बैंक के शेयर पर Sell रेटिंग नहीं दी है। एनालिस्टों के औसत टारगेट प्राइस के आधार पर SBI के शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 27% तक की संभावित तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, सबसे ज्यादा टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से करीब 40% तक के संभावित अपसाइड की ओर इशारा करता है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोकरेज के टारगेट अनुमान होते हैं, शेयर की कीमत की गारंटी नहीं। बाजार की स्थिति और कंपनी के प्रदर्शन के साथ इनमें बदलाव भी हो सकता है।

Macquarie ने ₹1,220 का टारगेट क्यों रखा?

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने SBI पर अपनी Outperform रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,220 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी स्वस्थ बनी हुई है। साथ ही बैंक के Net Interest Margins (NIM) में भी मजबूती दिखाई दे रही है।

Macquarie के मुताबिक, बड़े साइज के बैंक के तौर पर नए ECL (Expected Credit Loss) नियमों का असर SBI के लिए संभालने योग्य हो सकता है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर भी ब्रोकरेज को SBI आकर्षक नजर आ रहा है। बैंक का शेयर एक साल आगे के अनुमानित प्राइस टू बुक वैल्यू (Price-to-Book Value) के करीब 1.3 गुना पर ट्रेड कर रहा है। Macquarie का मानना है कि बैंक के अनुमानित 1% RoA (Return on Assets) के मुकाबले यह वैल्यूएशन सहज स्तर पर है।

CLSA का बड़ा टारगेट: ₹1,325 तक पहुंच सकता है शेयर?

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने SBI पर Outperform रेटिंग के साथ ₹1,325 का टारगेट प्राइस रखा है। यह बाजार में SBI के लिए दिए गए ऊंचे टारगेट्स में शामिल है। CLSA के अनुसार, बैंक की लोन ग्रोथ कई सेगमेंट में अच्छी रही है और डिपॉजिट ग्रोथ भी स्वस्थ है। हालांकि, CASA ग्रोथ को ब्रोकरेज ने एक कमजोर पहलू बताया है।

CASA यानी Current Account और Savings Account डिपॉजिट किसी बैंक के लिए कम लागत वाली फंडिंग का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसलिए इस सेगमेंट की ग्रोथ पर निवेशकों की नजर रह सकती है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि नए Insurance Distribution Guidelines का SBI पर सीमित असर पड़ने की संभावना है। इसकी एक वजह यह है कि बैंक की कुल Profit Before Tax (PBT) में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली आय का हिस्सा 3% से भी कम है।

HSBC ने टारगेट घटाया, फिर भी क्यों दी Buy रेटिंग?

HSBC ने SBI के शेयर पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस को ₹1,310 से घटाकर ₹1,220 कर दिया है। ब्रोकरेज ने यह कटौती मुख्य रूप से लोन ग्रोथ की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना और कुछ सब्सिडियरी कंपनियों के कम वैल्यूएशन मल्टीपल को ध्यान में रखकर की है। इसके बावजूद HSBC को बैंक की कमाई में सुधार की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 से 2029 के लिए SBI के EPS अनुमान में 4% से 8% तक की बढ़ोतरी की है। इसके पीछे मजबूत NIM और ऑपरेटिंग लेवरेज को प्रमुख वजह बताया गया है, यानी अगर बैंक की आय बढ़ती है और खर्च अपेक्षाकृत कंट्रोल रहता है, तो इसका फायदा मुनाफे को मिल सकता है।

Citi और Bernstein ने क्या कहा?

Citi ने SBI के शेयर पर Buy रेटिंग बनाए रखते हुए ₹1,300 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, Bernstein ने शेयर पर Market-Perform रेटिंग के साथ ₹1,300 का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि SBI की हेडलाइन अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन तिमाही के कुछ अंदरूनी आंकड़े अपेक्षाकृत कमजोर रहे। Bernstein के मुताबिक, कम क्रेडिट कॉस्ट और हिस्सेदारी बिक्री से मिले असाधारण लाभ ने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को सहारा दिया। इसलिए निवेशकों को सिर्फ मुनाफे की बड़ी संख्या देखने के बजाय बैंक के मुख्य कारोबार के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी चाहिए।

SBI के Q2 नतीजे कैसे रहे?

SBI के सितंबर तिमाही के नतीजे अलग-अलग मोर्चों पर मिले-जुले रहे। बैंक की मुख्य आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो उसके कोर बिजनेस की मजबूती का संकेत है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दबाव रहा। इसकी प्रमुख वजह अन्य आय में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी रही।

बैंक के मुनाफे को कुछ असाधारण लाभ से भी सहारा मिला। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। राहत की बात यह रही कि बैंक की Asset Quality स्थिर रही और खराब कर्जों में नई बढ़ोतरी यानी Slippages में पिछली तिमाही के मुकाबले कमी आई।

SBI Share Price: आगे किन बातों पर रहेगी नजर?

SBI के शेयर की आगे की चाल कई कारकों पर निर्भर करेगी। निवेशकों को खासतौर पर इन बातों पर नजर रखनी चाहिए।

1- लोन ग्रोथ:- बैंक किस रफ्तार से नए लोन देता है, इसका सीधा असर उसकी ब्याज से होने वाली आय पर पड़ता है।

2- NIM:- ब्याज से होने वाली कमाई और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अहम है।

3- CASA डिपॉजिट:- कम लागत वाले डिपॉजिट की ग्रोथ में सुधार बैंक के लिए सकारात्मक हो सकता है।

4- एसेट क्वालिटी:- आने वाले समय में खराब कर्ज और Slippages का स्तर निवेशकों के लिए अहम रहेगा।

5- खर्च और ऑपरेटिंग प्रॉफिट:- बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करना बैंक के मुनाफे की रफ्तार के लिए जरूरी होगा।

साल की शुरुआत से शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?

मंगलवार के कारोबार में SBI का शेयर ₹970.25 पर बंद हुआ, जो नतीजों के बाद 1.7% की गिरावट दर्शाता है। साल 2026 में अब तक यह शेयर करीब 1.5% नीचे है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्मों के सकारात्मक रुख से यह साफ है कि बाजार की नजर SBI के लंबे समय के प्रदर्शन पर बनी हुई है। ₹1,220 से ₹1,325 तक के अलग-अलग टारगेट प्राइस बताते हैं कि एनालिस्ट बैंक की लोन ग्रोथ, एसेट क्वॉलिटी और मार्जिन को लेकर फिलहाल भरोसा बनाए हुए हैं।

निवेशकों के लिए अहम बात यह है कि SBI के Q2 नतीजों में कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पहलू रहे हैं। ऐसे में केवल ऊंचे ब्रोकरेज टारगेट देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। शेयर खरीदने या बेचने से पहले बैंक के आगामी नतीजों, बाजार की स्थिति और अपनी जोखिम क्षमता पर जरूर विचार करें।