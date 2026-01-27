Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SBI Share Price surprass ICICI bank in Market cap State bank of india stock jumps 2 percent
SBI के शेयरों में 2% की तेजी, इस मामले में ICICI Bank को 6 साल बाद पछाड़ा

SBI के शेयरों में 2% की तेजी, इस मामले में ICICI Bank को 6 साल बाद पछाड़ा

संक्षेप:

SBI Share Price: सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से मार्केट कैप के मामले में 6 साल के बाद आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़ दिया है। शेयर बाजार में एसबीआई दूसरा सबसे वैल्यूएबल बैंक हो गया है। आज मंगलवार को एसबीआई के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Jan 27, 2026 03:05 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

SBI Share Price: सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से मार्केट कैप के मामले में 6 साल के बाद आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़ दिया है। शेयर बाजार में एसबीआई दूसरा सबसे वैल्यूएबल बैंक हो गया है। आज मंगलवार को एसबीआई के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आज मंगलवार बढ़त के साथ 1034.90 रुपये के लेव पर खुला था। दिन में बैंक के शेयरों का भाव बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1052.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, आज एसबीआई का मार्केट कैप 9.71 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:सीमेंट कंपनी का शेयर 3% उछाल, Q3 रिजल्ट के बाद एक्सपर्ट्स ने दी खरीदने की सलाह

जनवरी का महीना शानदार

एसबीआई के शेयरों के प्रदर्शन के लिहास से अगर देखें तो जनवरी का महीना शानदार रहा है। इस दौरान सरकारी बैंक के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स में इस महीने अबतक 4.2 प्रतिशत की गिरावट हुई है। वहीं, एचडीएफसी बैंक और ICICI Bank के शेयरों की कीमतों में जनवरी 2026 में क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 0.30 प्रतिशत की गिरावट आई है।

बीते 6 महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स में 0.90 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:खुल गया है SME IPO, प्राइस बैंड 64 रुपये, ग्रे मार्केट ने बढ़ाई टेंशन

क्यों कर रहा है एसबीआई अच्छा प्रदर्शन?

FII और FPIs पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर काफी बुलिश हैं। उनकी लिस्ट में एसबीआई भी है। बैंक की शेयर होल्डिंग के अनुसार एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब दिसंबर 2025 में एसबीआई की कुल हिस्सेदारी 10.34 प्रतिशत हो गया है। सितंबर 2025 में यह 9.57 प्रतिशत था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
SBI State Bank Of India ICICI Bank Ltd अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।