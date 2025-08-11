Q1 रिजल्ट के बाद इस बैंक के शेयरों में 1% से अधिक की तेजी, क्या करेगा ₹1000 को पार? जानें 6 एक्सपर्ट्स की राय

State Bank Of India Share Price: तिमाही नतीजे जारी होने के बाद क्या स्टेट बैंक के शेयरों का भाव 1000 रुपये को क्रॉस करने में सफल रहेगा। निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है। इस अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई है।

State Bank Of India Share Price: तिमाही नतीजे जारी होने के बाद क्या स्टेट बैंक के शेयरों का भाव 1000 रुपये को क्रॉस करने में सफल रहेगा। निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है। इस अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई है। जून तिमाही में पीएसयू का प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़ा है। लेकिन इनकम उम्मीद से कम रहा है।

आज यानी सोमवार को एसबीआई के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। सुबह सरकारी बैंक के शेयर बढ़त के साथ 807 रुपये के लेवल पर ओपन हुए। लेकिन कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 816.85 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

पहली तिमाही में कितना हुआ नेट प्रॉफिट एसबीआई ने दी जानकारी में कहा है कि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 19160 करोड़ रुपये पहली तिमाही में रहा है। कंपनी का नेट इंस्टेरेस्ट इनकम या एनआईआई पहले क्वार्टर में फ्लैट रहा है। अप्रैल से जून के दौरान बैंक का एनआईआई 41,072 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है।

एसबीआई का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लोन ग्रोथ 12 प्रतिशत और डिपॉजिट ग्रोथ 10 प्रतिशत वित्त वर्ष 2026 में रहने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज हाउस की क्या है एसबीआई के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर राय? (SBI Target Price) एचएसबीसी ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार HSBC ने 960 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। वहीं, Bernstein ने 800 रुपये का टारगेट प्राइस एसबीआई के शेयरों के लिए दिया है।

यूबीएस ने इस सरकारी बैंक के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 880 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, सीएलएसए ने 1050 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है। जेफरिज का मानना है कि यह स्टॉक 970 रुपये तक जा सकता है। इस ब्रोकरेज ने भी BUY टैग दिया है। Nuvama Institutional Equities ने 950 रुपये का टारगेट प्राइस के साथ BUY टैग दिया है।