नए शिखर पर जाएगा SBI का शेयर? फ्यूचर को लेकर ब्रोकरेज है गदगद

SBI Share price: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। घरेलू ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए जो टारगेट प्राइस दिया है वो नया ऑल टाइम हाई हो सकता है। आइए शेयर के डिटेल को जान लेते हैं।

शेयर का टारगेट प्राइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक ने 24 फरवरी, 2026 को ₹1234.80 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। वहीं, ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने SBI के शेयर के लिए ₹1280 का प्राइस टारगेट तय किया है। एक्सिस ने अपनी 'खरीदने' (buy) की सलाह को बरकरार रखते हुए कहा कि बैंक अपनी मजबूत फ्रेंचाइजी, बेहतर ऑपरेशनल क्षमता, मजबूत कैपिटल स्थिति और रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर में भागीदारी के लिए अच्छी स्थिति में है। एक्सिस के मुताबिक बैंक FY26-28E के दौरान क्रेडिट/डिपॉजिट/NII/कमाई में क्रमशः 14%/11%/15%/9% की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) हासिल करेगा। इसके साथ ही RoA (रिटर्न ऑन एसेट्स) को लगातार लगभग 1% पर बनाए रखेगा।

लोन ग्रोथ में मजबूती बता दें कि SBI ने FY26 में साल-दर-साल 17.2% की अच्छी क्रेडिट ग्रोथ हासिल की। ​​यह ग्रोथ कॉर्पोरेट, SME, एग्रीकल्चर और रिटेल लेंडिंग सेगमेंट में व्यापक विस्तार की वजह से हुई। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी SME सेगमेंट में देखी गई। इसमें 21% की ग्रोथ हुई। इसके बाद एग्रीकल्चर में 20% और कॉर्पोरेट लोन में 15% की ग्रोथ रही। मैनेजमेंट ने FY27 में 13-15% क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान जताया है।

एसबीआई 22,000 से ज्यादा ब्रांच के जरिए देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। बैंक अपने कस्टमर बेस को मजबूत कर रहा है। बैंक का लक्ष्य अपने बड़े ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हर जिले में सालाना लगभग 1% मार्केट शेयर बढ़ाना है।

SBI की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है और FY26 में एसेट क्वालिटी में और सुधार हुआ है। ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) और नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NNPA) घटकर कई दशकों के सबसे निचले स्तर क्रमशः 1.49% और 0.39% पर आ गए हैं।