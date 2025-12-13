Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
SBI Revised FD Rates on these special tenure check details here
स्टेट बैंक इंडिया ने करोड़ों ग्राहकों को नए साल से पहले दिया झटका, FD की दरों कटौती

संक्षेप:

SBI Latest News: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 से साल अधिक और तीन साल से कम के पीरियड के लिए ब्याज दरों को घटाया है। सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरों को 6.45 प्रतिशत से घटाकर 6.40 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए यह 6.95 प्रतिशत से घटाकर 6.90 प्रतिशत कर दिया है।

Dec 13, 2025 07:08 pm IST
SBI Latest News: सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों की ईएमआई अब कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ ही बैंक ने फिक्सड डिपॉजिट (SBI FD) के चुनिंदा पीरियड पर मिलने वाले रिटर्न की भी कटौती की है। बैंक की तरफ से एफडी की नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगी।

एफडी ने किस पीरियड के लिए की है कटौती?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 से साल अधिक और तीन साल से कम के पीरियड के लिए ब्याज दरों को घटाया है। सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरों को 6.45 प्रतिशत से घटाकर 6.40 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए यह 6.95 प्रतिशत से घटाकर 6.90 प्रतिशत कर दिया है।

अमृत वृष्टि के ब्याज दरों में भी कटौती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में भी कटौती की है। यह फिक्स डिपॉजिट 444 दिन के लिए किए जाता है। बैंक ने सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरों को 6.60 प्रतिशत से घटाकर 6.40 प्रतिशत कर दिया है। बता दें, अमृत वृष्टि एफडी के नए रेट्स भी 15 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएंगे।

सीनियर सिटीजन को अमृत वृष्टि एफडी स्कीम पर इस समय 7.10 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। जिसे एसबीआई ने घटाकर 6.95 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन को अमृत वृष्टि के तहत 15 दिसंबर से 7.20 प्रतिशत की जगह 7.10 प्रतिशत ब्याज ही मिलेगा।

SBI ने MCLR भी की कटौती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी कार्यकाल के लिए MCLR में भी 5 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। एक साल के एमसीएलआर को 8.75 प्रतिशत से घटाकर 8.70 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। इससे मौजूदा और नए कर्जधारकों के लिए लोन सस्ता हो गया है। रिजर्व बैंक के इस महीने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद बैंक ने यह कदम उठाया है। इस कटौती के साथ, एसबीआई ने ईबीएलआर को 0.25 प्रतिशत घटकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगी। बता दें, एसबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि संशोधित दरें 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

