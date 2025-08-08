sbi result profit rises 12 percent 19160 crore rs share in decline 12% बढ़ा SBI का मुनाफा, ब्याज से बैंक की हुई इतनी कमाई, जमा रकम में भी उछाल, Business Hindi News - Hindustan
12% बढ़ा SBI का मुनाफा, ब्याज से बैंक की हुई इतनी कमाई, जमा रकम में भी उछाल

एसबीआई ने बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,35,342 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1,22,688 करोड़ रुपये थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज आय बढ़कर 1,17,996 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,11,526 करोड़ रुपये थी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:08 PM
SBI result: देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 12 प्रतिशत बढ़कर 19,160 करोड़ हो गया। बैंक का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 17,035 करोड़ रुपये रहा था।

बैंक की आय कितनी हुई?

भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,35,342 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1,22,688 करोड़ रुपये थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज आय बढ़कर 1,17,996 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,11,526 करोड़ रुपये थी। परिचालन लाभ भी सालाना आधार पर 26,449 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,544 करोड़ रुपये हो गया।

एनपीए से CASA तक के आंकड़े

परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो बैंक की जून तिमाही के अंत में ग्रॉस एनपीए घटकर ग्रॉस एडवांस का 1.83 प्रतिशत रह जाने के साथ इसमें सुधार हुआ जो एक साल पहले 2.21 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, नेट एनपीए या खराब ऋण भी सालाना आधार पर 0.57 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत हो गया। जून तिमाही कुल जमा राशि 11.66 प्रतिशत बढ़कर 54.73 लाख करोड़ रुपये हो गई जिसमें चालू खाता जमा 30.69 प्रतिशत और बचत बैंक जमा 4.71 प्रतिशत बढ़ा। बैंक का CASA रेश्यो 39.36 प्रतिशत रहा जो एक वर्ष पहले के 40.70 प्रतिशत से थोड़ा कम है।

CASA का मतलब चालू खाता, बचत खाता से है।

शेयर की कीमत

भारतीय स्टेट बैंक के शेयर की बात करें तो 804.55 रुपये है। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 807.95 रुपये से 790.10 रुपये के बीच थी। दिसंबर 2024 में यह शेयर 875.50 रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2025 में शेयर 679.65 रुपये तक आ गया। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है।

