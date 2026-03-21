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SBI को मिला 6338 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, सोमवार को फोकस में रहेंगे बैंक के शेयर

Mar 21, 2026 09:31 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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SBI Tax Notice: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6338 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। बैंक ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को 20 मार्च 2026 को दी है। 

SBI को मिला 6338 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, सोमवार को फोकस में रहेंगे बैंक के शेयर

SBI Income tax Notice: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 6338 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। SBI ने 20 मार्च 2026 को इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। डिपार्टमेंट ने बैंक को यह नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए दिया है। बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले इस नोटिस में ब्याज भी जुड़ा हुआ है।

SBI को इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 143(3), 144C(3) और 144(B) के तहत यह नोटिस 19 मार्च 2026 को मिला है।

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क्या कुछ कहा है SBI ने?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पिछले साल भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। जिससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा मांग कोई अलग मामला नहीं है। बैंक ने कहा कि यह राशि सीमा से काफी अधिक है, इसलिए इसकी जानकारी शेयरहोल्डर्स के साथ-साथ सभी हितधारकों को दी गई है।

SBI की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस नोटिस का कोई भी प्रभाव ऑपरेशंस और अन्य बिजनेस एक्टिविटी पर नहीं पड़ेगा। बैंक ने कहा कि उचित समय पर वह कानूनी कदम उठाएंगे।

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शेयरों की क्या स्थिति है?

शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 0.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 1058.40 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान SBI के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोजीशनल निवेशकों को 41 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 52 वीक हाई 1234.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 730.95 रुपये है। बैंक का मार्केट कैप 9.76 लाख करोड़ रुपये का है।

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FD रेट्स में स्टेट बैंक ने किया इजाफा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी रेट्स में इजाफा किया है। बैंक की तरफ से 3 करोड़ रुपये से अधिक के एफडी पर अब 0.25 प्रतिशत तक ब्याज अधिक मिलेगा। बैंक की नई दरें 15 मार्च 2026 से प्रभावी हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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