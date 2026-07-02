SBI म्यूचुअल फंड IPO; 13 जुलाई से खुल सकता है ₹11,400 करोड़ का मेगा इश्यू, निवेश से पहले जानें पूरी डिटेल

भारत के शेयर बाजार में जुलाई का महीना निवेशकों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI म्यूचुअल फंड अपना IPO लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह IPO 13 जुलाई को खुल सकता है, जबकि इसका प्राइस बैंड 9 जुलाई को घोषित किया जा सकता है। इस इश्यू के जरिए करीब 1.2 बिलियन डॉलर (लगभग 11,400 करोड़ रुपये) जुटाये जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के वित्तीय क्षेत्र के सबसे बड़े IPO में शामिल होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SBI म्यूचुअल फंड देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसके पास निवेशकों का बड़ा बेस और सबसे अधिक AUM (Assets Under Management) है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स में इसकी मजबूत मौजूदगी है, जबकि SIP निवेशकों की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में इस IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

कंपनी ने इस साल मार्च में SEBI के पास अपना DRHP (Draft Red Herring Prospectus) दाखिल किया था और अब उसे नियामक से अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है। इस IPO की खास बात यह है कि इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। पूरा इश्यू OFS (Offer for Sale) के रूप में होगा, यानी कंपनी के मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे और कंपनी के खाते में इस IPO से कोई नई पूंजी नहीं आएगी।

इस ऑफर के तहत 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाने का प्रस्ताव है। मौजूदा शेयरधारकों में SBI (State Bank of India) और यूरोप की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी Amundi शामिल हैं। दोनों कंपनियां अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों को शेयर उपलब्ध कराएंगी। इससे प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी का आंशिक मोनेटाइजेशन करने का मौका मिलेगा।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि SBI म्यूचुअल फंड का IPO केवल एक सामान्य लिस्टिंग नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत का भी प्रतीक होगा। पिछले कुछ सालों में SIP निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और करोड़ों नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। इसी वजह से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है।

एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में निवेश कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। बैंक जमा से आगे बढ़कर लोग अब म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में देश की सबसे बड़ी AMC का शेयर बाजार में आना निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

हालांकि, किसी भी IPO में निवेश करने से पहले केवल कंपनी के नाम पर भरोसा करना सही रणनीति नहीं होती। निवेशकों को IPO का प्राइस बैंड, वैल्यूएशन, वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की विकास संभावनाएं और जोखिम जैसी बातों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए।