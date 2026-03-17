SBI MF ने इस कंपनी में खरीदे 5 करोड़ से ज्यादा शेयर, पिछले साल ही आया था IPO

जानकारी के मुताबिक SBI म्यूचुअल फंड ने एनएसई पर 109.85 रुपये के औसत मूल्य पर अर्बन कंपनी के 3.5 करोड़ शेयर और बीएसई पर 109.83 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर अतिरिक्त 2.2 करोड़ शेयर खरीदे। बता दें कि अर्बन कंपनी का आईपीओ पिछले साल आया था।

घर पर आकर जरूरी सेवाएं देने वाले वेंचर अर्बन कंपनी में SBI म्यूचुअल फंड ने बड़ा दांव लगाया है। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को SBI म्यूचुअल फंड ने बल्क डील के माध्यम से अर्बन कंपनी में लगभग 632 करोड़ रुपये में 4% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक SBI म्यूचुअल फंड ने एनएसई पर 109.85 रुपये के औसत मूल्य पर 3.5 करोड़ शेयर और बीएसई पर 109.83 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर अतिरिक्त 2.2 करोड़ शेयर खरीदे। दूसरी ओर, वेलिंगटन हैडली हार्बर एआईवी मास्टर इन्वेस्टर्स ने 349 करोड़ रुपये मूल्य के 3.2 करोड़ शेयर बेचे, जबकि डीएफ इंटरनेशनल पार्टनर्स और एबीजी कैपिटल ने लगभग 1.7 करोड़ शेयर बेचे। बता दें कि मंगलवार को एनएसई पर अर्बन कंपनी लिमिटेड के शेयर 2.15% गिरकर 110.80 रुपये पर बंद हुए।

पिछले साल आया था आईपीओ अर्बन कंपनी ने सितंबर 2025 में शेयर बाजार में एंट्री ली। एनएसई पर शेयर 162.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ था, जो इसके आईपीओ इश्यू प्राइस 103 रुपये से 57.5% अधिक है। कंपनी के 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और कुल मिलाकर 103 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने 147 गुना बोली लगाकर सबसे अधिक रुचि दिखाई। इसके बाद गैर-संस्थागत निवेशकों ने 77 गुना और खुदरा निवेशकों ने 41 गुना बोली लगाई।

अर्बन कंपनी के तिमाही नतीजे जनवरी के महीने में अर्बन कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही के दौरान राजस्व में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो 382.68 करोड़ रुपये था। हालांकि, EBITDA घाटा एक वर्ष पहले के ₹1.9 करोड़ से बढ़कर ₹35.31 करोड़ हो गया। कंपनी को वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में ₹21.26 करोड़ का घाटा हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹231.84 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इंस्टा हेल्प को छोड़कर, अर्बन कंपनी ने ₹44 करोड़ का EBITDA दर्ज किया, जो 4.2% मार्जिन दर्शाता है।