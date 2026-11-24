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South Indian Bank: बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SBI म्यूचुअल फंड को साउथ इंडियन बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे 23 नवंबर 2026 को RBI की तरफ से इस मंजूरी की सूचना मिली। हालांकि, इस निवेश के लिए कुछ जरूरी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। इस खबर के बाद निवेशकों की नजर साउथ इंडियन बैंक के शेयर पर बनी हुई है। खास बात यह है कि इस बैंक के शेयर ने साल 2026 में अब तक करीब 53% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले पांच साल में इस शेयर ने निवेशकों को करीब 612% का रिटर्न दिया है।

SBI म्यूचुअल फंड खरीदेगा 9.99% तक हिस्सेदारी साउथ इंडियन बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है। हालांकि, यह मंजूरी बिना शर्त नहीं है। SBI म्यूचुअल फंड को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI के 2025 के शेयर खरीदने और हिस्सेदारी रखने से जुड़े दिशा-निर्देशों और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) समेत दूसरे लागू नियमों का पालन करना होगा।

2026 में शेयर ने दिया 53% रिटर्न साउथ इंडियन बैंक के शेयर में इस साल अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसी महीने शेयर ने ₹62.57 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया था। इसके साथ ही साल 2026 में अब तक शेयर करीब 53% चढ़ चुका है। अगर शेयर में यह तेजी साल के आखिर तक बनी रहती है, तो बैंक लगातार पांचवें साल निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। पिछले पांच साल की बात करें तो शेयर ने करीब 612% का रिटर्न दिया है। बैंक में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी अच्छी है। सितंबर 2026 तक 12 घरेलू फंड हाउस के पास बैंक की कुल 15.13% हिस्सेदारी थी। वहीं, आम शेयरधारकों के पास 57.7% और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के पास करीब 25.6% हिस्सेदारी थी।

दूसरी तिमाही में 21% बढ़ा बैंक का मुनाफा साउथ इंडियन बैंक के वित्तीय नतीजे भी अच्छे रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर ₹426 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक ने ₹351 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं, बैंक की कुल आय भी बढ़कर ₹3,264 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹2,923 करोड़ थी। इसके अलावा बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई भी ₹2,407 करोड़ से बढ़कर ₹2,796 करोड़ पहुंच गई।