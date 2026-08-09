टॉप-10 कंपनियों में बड़ा उलटफेर! SBI समेत 4 को फायदा, इन 6 कंपनियों के ₹1.23 लाख करोड़ स्वाहा

भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों को कुल मिलाकर अच्छा रिटर्न मिला। देश की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली टॉप-10 कंपनियों में से 4 कंपनियों के मार्केट कैप में कुल ₹1.43 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनी रही। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के मार्केट कैप में भी जोरदार इजाफा हुआ। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। इन 6 कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यू में करीब ₹1.23 लाख करोड़ की कमी आई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बीते सप्ताह शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भी तेजी देखने को मिली। BSE Sensex 404.53 अंक यानी 0.51 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ, जबकि NSE Nifty में 187.05 अंक यानी 0.76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, बाजार में पूरे सप्ताह उतार-चढ़ाव बना रहा। निवेशकों की नजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O शेयरों के लिए लागू किए गए नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (Closing Auction Session-CAS) फ्रेमवर्क पर रही। रिलायंस ब्रोकिंग के SVP रिसर्च अजित मिश्रा के मुताबिक, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बाजार ने सप्ताह का अंत मामूली बढ़त के साथ किया।

SBI निवेशकों के लिए फायदे वाला शेयर

इस दौरान SBI निवेशकों के लिए सबसे बड़ा फायदे वाला शेयर साबित हुआ। बैंक के मार्केट कैप में ₹63,922.03 करोड़ की जोरदार बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर ₹10,11,721.84 करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सप्ताह में बैंक की मार्केट वैल्यू में करीब ₹64 हजार करोड़ का इजाफा हुआ। SBI की मजबूत बाजार स्थिति और शेयर में खरीदारी ने उसे टॉप-10 कंपनियों में सबसे बड़ा गेनर बना दिया। मार्केट कैप के मामले में SBI अब देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़ा

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी सप्ताह के दौरान ₹32,816.40 करोड़ बढ़कर ₹18,01,925.19 करोड़ हो गया। इसके साथ ही रिलायंस देश की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनी हुई है। कंपनी की वैल्यूएशन में यह बढ़ोतरी उसके शेयर में मजबूती को दिखाती है। वहीं, TCS का मार्केट कैप ₹31,875.35 करोड़ बढ़कर ₹8,87,770.13 करोड़ हो गया। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी के शेयर में तेजी का असर सीधे उसकी कुल बाजार वैल्यू पर देखने को मिला।

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) भी इस सप्ताह फायदे में रहने वाली कंपनियों में शामिल रही। कंपनी का मार्केट कैप ₹14,637.76 करोड़ बढ़कर ₹5,56,482.45 करोड़ हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के शेयर में तेजी ने उसकी बाजार स्थिति को मजबूत किया। इन 4 कंपनियों SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और L&T की संयुक्त मार्केट वैल्यू में कुल ₹1.43 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ।

हालांकि, सभी बड़ी कंपनियां इस तेजी का हिस्सा नहीं बन सकीं। LIC को सबसे ज्यादा मार्केट कैप नुकसान हुआ। कंपनी की मार्केट वैल्यू ₹40,543.23 करोड़ घटकर ₹4,96,891.82 करोड़ रह गई। इसके बाद बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप ₹37,168.96 करोड़ घटकर ₹6,73,648.55 करोड़ हो गया। HDFC बैंक की बाजार वैल्यू में ₹24,183.16 करोड़ की कमी आई और यह घटकर ₹11,27,967.47 करोड़ रह गई।

इसी तरह ICICI बैंक का मार्केट कैप ₹9,507.67 करोड़ घटकर ₹10,20,370.63 करोड़ हो गया। भारती एयरटेल की बाजार वैल्यू में ₹7,581.65 करोड़ की गिरावट आई और यह ₹12,22,423.98 करोड़ रह गई।

वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) का मार्केट कैप ₹4,793.16 करोड़ कम होकर ₹4,88,808.97 करोड़ पर आ गया। इस तरह टॉप-10 में 6 कंपनियों की कुल वैल्यू में करीब ₹1.23 लाख करोड़ की गिरावट दर्ज हुई।

मार्केट कैप की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर बनी हुई है। इसके बाद भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, L&T, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर का नंबर आता है। आंकड़ों से साफ है कि बाजार में भले ही सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी रही हो, लेकिन अलग-अलग बड़ी कंपनियों के शेयरों में प्रदर्शन काफी अलग रहा।