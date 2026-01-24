Hindustan Hindi News
बड़े कॉरपोरेट एक्शन की तैयारी में यह कंपनी, अब ₹33 के शेयर में होगी हलचल?

संक्षेप:

मंगलवार को जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तब पैसालो डिजिटल के शेयर फोकस में रहेंगे। बता दें कि सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होने वाली है। यही वजह है कि शेयर बाजार में अब सीधा मंगलवार को ट्रेडिंग होगी।

Jan 24, 2026 06:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Paisalo Digital share price: नए सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मंगलवार को जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तब पैसालो डिजिटल के शेयर फोकस में रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को कंपनी द्वारा ₹1 करोड़ के अनलिस्टेड, अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) का समय से पहले रिडेम्पशन किया जाना है। बता दें कि सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होने वाली है। यही वजह है कि शेयर बाजार में अब सीधा मंगलवार को ट्रेडिंग होगी।

शेयर की कीमत

पैसालो डिजिटल के शेयर पेनी कैटेगरी में आते हैं। इस शेयर की कीमत 33 रुपये के स्तर पर है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 29.40 रुपये और 52 हफ्ते का हाई 46.50 रुपये है। बीते एक साल में शेयर में करीब 25% की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में यह स्टॉक निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और लिस्टिंग के बाद से अब तक 1,574% से अधिक का उछाल दर्ज कर चुका है।

कंपनी का क्या है प्लान?

SBI लाइफ इंश्योरेंस के निवेश वाली स्मॉल-कैप एनबीएफसी कंपनी पैसालो डिजिटल द्वारा ₹1 करोड़ के अनलिस्टेड, अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) का समय से पहले रिडेम्पशन किया जाना है। यह रिडेम्पशन कंपनी ने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए किया, जिससे उसकी दीर्घकालिक देनदारियों (लॉन्ग-टर्म डेट) में कमी आएगी। इन डिबेंचर्स की मूल परिपक्वता तिथि 2 सितंबर 2033 थी, यानी कंपनी ने लगभग सात साल पहले ही इनका भुगतान कर दिया।

हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में करीब ₹188.5 करोड़ जुटाए थे। यह फंडरेजिंग कंपनी ने अपनी फंडिंग लागत को कम करने, पूंजी दक्षता सुधारने और कारोबार के विस्तार के उद्देश्य से की थी। कंपनी ने यह राशि 8.5% के वार्षिक रिटर्न पर अपने नवीनतम लिस्टेड इश्यूज के जरिए जुटाई। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही के अंत में SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास पैसालो डिजिटल के 6.21 करोड़ से अधिक शेयर, यानी 6.83% हिस्सेदारी थी।

