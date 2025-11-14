Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SBI Life backed Paisalo Digital Promoter Group buys around 44 lakh share in company
'मालिक' ने खरीदे और 44 लाख शेयर, बढ़ाया कंपनी में हिस्सा, SBI लाइफ का भी है दांव

'मालिक' ने खरीदे और 44 लाख शेयर, बढ़ाया कंपनी में हिस्सा, SBI लाइफ का भी है दांव

संक्षेप: पैसालो डिजिटल के प्रमोटर ने कंपनी के 43.94 लाख शेयर और खरीदे हैं। प्रमोटर के पास अब कंपनी के 18.57 करोड़ शेयर हो गए हैं। पहले, प्रमोटर के पास कंपनी के 18.13 करोड़ शेयर थे।

Fri, 14 Nov 2025 09:37 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एसबीआई लाइफ के सपोर्ट वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पैसालो डिजिटल में इसके मालिक (प्रमोटर) ने और हिस्सा बढ़ाया है। मालिक ने पैसालो डिजिटल के और शेयर खरीदे हैं। पैसालो डिजिटल के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा इक्विलब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने की बात डिसक्लोज की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसालो डिजिटल लिमिटेड के 43 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीदे हैं। पैसालो डिजिटल के शेयर शुक्रवार को BSE में 33.25 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रमोटर ने खरीदे हैं 43.94 लाख शेयर
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, मालिक (प्रमोटर) ने पैसालो डिजिटल के 43.94 लाख शेयर और खरीदे हैं। प्रमोटर के पास अब कंपनी के 18.57 करोड़ शेयर हो गए हैं। पहले, प्रमोटर के पास कंपनी के 18.13 करोड़ शेयर थे। 43.94 लाख शेयर कंपनी में 0.48 पर्सेंट हिस्सेदारी के बराबर है। अतिरिक्त शेयर खरीदने के बाद इक्विलब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड की पैसालो डिजिटल में 20.42 पर्सेंट हिस्सेदारी हो गई है। पैसालो डिजिटल की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 90 करोड़ रुपये की है। इक्विलब्रेटेड वेंचर सीफ्लो प्राइवेट लिमिटेड ने इससे पहले सितंबर के मध्य में कंपनी में 0.49 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदी थी। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, प्रमोटर्स की पैसालो डिजिटल में 41.2 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों की कंपनी में 20.9 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें:गोल्ड ईटीएफ के निवेश में 7% की गिरावट के बावजूद निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया

SBI लाइफ की कंपनी में 6% से ज्यादा हिस्सेदारी
पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital) में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का बड़ा दांव है। एसबीआई लाइफ के पास पैसालो डिजिटल के 6,21,14,267 शेयर हैं। कंपनी में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 6.83 पर्सेंट है। पैसालो डिजिटल अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने मई 2010 में अपने निवेशकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने मार्च 2024 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।