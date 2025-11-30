Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़sbi including these 10 banks are offering up to 8 percent interest on 1-year fd
बंपर रिटर्न: 1 साल की FD पर करीब 8% तक ब्याज दे रहे ये 10 बैंक; चेक करें लेटेस्ट रेट

बंपर रिटर्न: 1 साल की FD पर करीब 8% तक ब्याज दे रहे ये 10 बैंक; चेक करें लेटेस्ट रेट

संक्षेप:

निकट भविष्य में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर करीब 8 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 08:02 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निकट भविष्य में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न पाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर करीब 8 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहे हैं। अगर डीसीबी बैंक की बात करें तो यह अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां मिल रहा है 7.75% तक रिटर्न

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि केनरा बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, कर्नाटक बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.40 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

बैंक ऑफ इंडिया दे रहा बंपर ब्याज

दूसरी ओर डॉयचे बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहक को 7 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहा है। वहीं, बैंक आफ इंडिया अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

एसबीआई भी दे रहा बेहतर रिटर्न

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.80 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.30 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.75 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। वहीं, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.75 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Fixed Deposit FD SBI अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।