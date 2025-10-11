बंपर रिटर्न: SBI सहित इन 10 बैंकों में मिल रहा FD पर 8.30% तक ब्याज; चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए अभी भी एक शानदार ऑप्शन है। एफडी करने पर ग्राहकों को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद शानदार रिटर्न मिलता है।

अगर आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए अभी भी एक शानदार ऑप्शन है। एफडी करने पर ग्राहकों को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद शानदार रिटर्न मिलता है। बता दें कि मौजूदा समय में स्टेट बैंक आफ इंडिया जैसे सरकारी लैंडर से लेकर एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक तक अपने ग्राहकों को करीब 8 पर्सेंट तक रिटर्न दे रहे हैं। एसबीआई अपने सामान्य ग्राहकों को 3 से 7.10 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.60 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं देश के 10 बड़े बैंकों के एफडी रेट के बारे में विस्तार से।

एचडीएफसी में मिल रहा 7.75% तक ब्याज दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3 से 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3 पर्सेंट से 7.10 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.60 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। वहीं, आईडीबीआई बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3 पर्सेंट से 6.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे हैं।

यहां मिल रहा 8% से ज्यादा ब्याज दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2.75 से लेकर 7.20 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.25 से लेकर 7.70 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.80 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 4 से लेकर 8.30 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3.50 से लेकर 7.25 पर्सेंट और अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 4 से लेकर 7.75 पर्सेंट तक ब्याज ऑफर कर रहा है।