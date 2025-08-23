sbi including these 10 banks are giving up to 8 percent return on 1 year fd SBI सहित ये 10 बैंक दे रहे 1 साल की FD पर करीब 8% तक रिटर्न, जानिए पूरी डिटेल्स, Business Hindi News - Hindustan
जमा पूंजी को सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक शानदार ऑप्शन है। अगर आप भी अपनी जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:12 AM
भारतीय लोगों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। अगर आप भी निकट भविष्य में अपने जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि एसबीआई सहित देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर बंपर रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। बता दें कि डीसीबी बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं 1 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले 10 बैंकों के इंटरेस्ट रेट के बारे में विस्तार से।

यहां मिल रहा 7.50% तक ब्याज

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। जबकि केनरा बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, कर्नाटक बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.40 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

BOI दे रहा 7.50% का ब्याज

दूसरी ओर डॉयचे बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। जबकि बैंक आफ इंडिया अपने सामान्य ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 7 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

यहां मिल रहा 7.25% का ब्याज

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.80 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.30 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, बैंक आफ बडौदा 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। दूसरी ओर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 6.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

