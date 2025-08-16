SBI का होम लोन हुआ महंगा, 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा, एक और सरकारी बैंक ने भी की बढ़ोतरी

SBI Home Loan Rates: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। एसबीआई ने नए कर्जदाताओं के लिए यह बढ़ोतरी की है। इसका असर लोन क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों पर ज्यादा दिखेगा।

SBI Home Loan Rates: आने वाले समय में होम लोन लेने वाले लोगों को अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के नए फैसले इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। एसबीआई ने नए कर्जदाताओं के लिए यह बढ़ोतरी की है। इसका असर लोन क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों पर ज्यादा दिखेगा। एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी होम लोन की दरों में इजाफा किया है।

कितनी हैं एसबीआई होम लोन की दरें? जुलाई में एसबीआई की होम लोन की दरें 7.5 प्रतिशत से 8.45 प्रतिशत के बीच थी। लेकिन इस रिवीजन के बाद अब ग्राहकों को 7.5 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से इकनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यह नई बढ़ोतरी पहले से चल रहे होम लोन पर असर नहीं पड़ेगा।

यूनियन बैंक की नई दरें क्या हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 7.35 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.45 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, दोनों सरकारी बैंकों की तरफ से इस बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सरकारी बैंक की तुलना में प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक, आसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की होम लोन की दरें क्रमशः 7.90 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 8.35 प्रतिशत है।