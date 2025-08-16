SBI Home Loan Rates increased by 25 basis point SBI का होम लोन हुआ महंगा, 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा, एक और सरकारी बैंक ने भी की बढ़ोतरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SBI Home Loan Rates increased by 25 basis point

SBI का होम लोन हुआ महंगा, 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा, एक और सरकारी बैंक ने भी की बढ़ोतरी

SBI Home Loan Rates: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। एसबीआई ने नए कर्जदाताओं के लिए यह बढ़ोतरी की है। इसका असर लोन क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों पर ज्यादा दिखेगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:50 AM
share Share
Follow Us on
SBI का होम लोन हुआ महंगा, 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा, एक और सरकारी बैंक ने भी की बढ़ोतरी

SBI Home Loan Rates: आने वाले समय में होम लोन लेने वाले लोगों को अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के नए फैसले इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। एसबीआई ने नए कर्जदाताओं के लिए यह बढ़ोतरी की है। इसका असर लोन क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों पर ज्यादा दिखेगा। एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी होम लोन की दरों में इजाफा किया है।

ये भी पढ़ें:4 GST स्लैब से आजादी! सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली से जरूरत के सामान होंगे सस्ते

कितनी हैं एसबीआई होम लोन की दरें?

जुलाई में एसबीआई की होम लोन की दरें 7.5 प्रतिशत से 8.45 प्रतिशत के बीच थी। लेकिन इस रिवीजन के बाद अब ग्राहकों को 7.5 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से इकनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यह नई बढ़ोतरी पहले से चल रहे होम लोन पर असर नहीं पड़ेगा।

यूनियन बैंक की नई दरें क्या हैं?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 7.35 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.45 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, दोनों सरकारी बैंकों की तरफ से इस बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सरकारी बैंक की तुलना में प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक, आसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की होम लोन की दरें क्रमशः 7.90 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 8.35 प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

सरकारी बैंकों के होम लोन पोर्टफोलियों में तगड़ा इजाफा

एचडीएफसी बैंक के होम लोन पोर्टफोलियो में पहली तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 7 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन पोर्टफोलियो में 10.30 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। हालांकि, यह भी धीमापन का संकेत दे रहा है। प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों ने होम लोन सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। एसबीआई के होम लोन पोर्टफोलियों में 14 प्रतिशत और बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन पोर्टफोलियो में 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

State Bank Of India SBI Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।