SBI hikes IMPS charges from 15 August 2025 know pnb canara bank other banks charges SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब 15 अगस्त से ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SBI hikes IMPS charges from 15 August 2025 know pnb canara bank other banks charges

SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब 15 अगस्त से ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज

ये बदलाव ऑनलाइन और शाखा चैनलों पर अलग-अलग लागू होंगे, कुछ स्लैब में नए शुल्क लागू होंगे जबकि अन्य अपरिवर्तित रहेंगे। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये तक के छोटे मूल्य के IMPS लेनदेन मुफ्त रहेंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 05:14 PM
share Share
Follow Us on
SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब 15 अगस्त से ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज

SBI IMPS Charges: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) लेनदेन से जुड़े शुल्कों में संशोधन करने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए IMPS लेनदेन शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। यह बदलाव 15 अगस्त, 2025 से लागू होगा। हालांकि, इसका ऑनलाइन और ब्रांच माध्यमों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। छोटे ट्रांजैक्शन अभी भी मुफ्त रहेंगे, लेकिन कुछ हाई वैल्यू के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर अब मामूली शुल्क लगेगा। बता दें कि कि शाखाओं में आईएमपीएस शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्या है डिटेल

ये बदलाव ऑनलाइन और शाखा चैनलों पर अलग-अलग लागू होंगे, कुछ स्लैब में नए शुल्क लागू होंगे जबकि अन्य अपरिवर्तित रहेंगे। ऑनलाइन यूजर्स के लिए 25,000 रुपये तक के छोटे मूल्य के IMPS लेनदेन मुफ्त रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन माध्यमों से किए गए 25,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन पर 15 अगस्त, 2025 से मामूली शुल्क लगेगा। सैलरी खाताधारकों को ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर पूरी छूट मिलती रहेगी। बता दें कि आईएमपीएस एक इनोवेटिव रीयल-टाइम पेमेंट सर्विस है जो चौबीसों घंटे उपलब्ध है। यह सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रदान की जाती है। आईएमपीएस पर प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये है (एसएमएस और आईवीआर को छोड़कर सभी चैनलों के लिए)।

SBI में IMPS लेनदेन के लिए किसे शुल्क देना होगा?

ऑनलाइन IMPS लेनदेन के लिए, 25,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक की राशि पर 2 रुपये + GST, 1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की राशि पर 6 रुपये + GST, और 2,00,000 रुपये से अधिक और 5,00,000 रुपये तक की राशि पर 10 रुपये + GST का शुल्क लगेगा। पहले, ये लेनदेन निःशुल्क थे।

एसबीआई शाखाओं में किए गए आईएमपीएस लेनदेन के लिए क्या शुल्क हैं?

एसबीआई ने शाखा चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले किसी भी सेवा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। सबसे कम शाखा शुल्क 2 रुपये + जीएसटी है, जबकि सबसे अधिक शाखा शुल्क 20 रुपये + जीएसटी है।

केनरा बैंक IMPS लेनदेन शुल्क

1,000 रुपये से कम के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है। 1,000 रुपये से 10,000 रुपये से कम के लेनदेन पर 3 रुपये + GST, 10,000 रुपये से 25,000 रुपये से कम के लेनदेन पर 5 रुपये + GST और 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये से कम के लेनदेन पर 8 रुपये + GST शुल्क लगता है। 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये से कम की राशि पर 15 रुपये + GST, जबकि 2,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक के लेनदेन पर 20 रुपये + GST शुल्क लगता है।

पंजाब नेशनल बैंक

1,000 रुपये तक के IMPS लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है। 1,001 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक के लेन-देन के लिए, यदि लेनदेन शाखा के माध्यम से किया जाता है, तो शुल्क 6 रुपये + जीएसटी है और यदि ऑनलाइन किया जाता है, तो 5 रुपये + जीएसटी है। 1,00,000 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए, यदि बैंक के माध्यम से किया जाता है, तो शुल्क 12 रुपये + जीएसटी है, और यदि ऑनलाइन किया जाता है, तो 10 रुपये + जीएसटी है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।