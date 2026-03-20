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SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, FD पर ब्याज दरों को बढ़ाया; चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Mar 20, 2026 02:31 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) तक बढ़ा दिया है। बता दें कि यह बढ़ोतरी 3 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश पर किया गया है।

SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, FD पर ब्याज दरों को बढ़ाया; चेक करें लेटेस्ट रेट्स

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में अपनी जमा पूंजी को निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) तक बढ़ा दिया है। बता दें कि यह बढ़ोतरी 3 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश पर किया गया है। हालांकि, 3 करोड़ रुपये से कम के डिपॉजिट पर पुरानी ब्याज दरें ही लागू रहेंगी। ईटी के अनुसार, बढ़ी हुई नई ब्याज दरें 15 मार्च 2026 से लागू हो गई। आइए जानते हैं अलग-अलग समयावधि के लिए ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से।

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यहां मिलेगा 6.50% तक ब्याज

एफडी डेट में इस बढ़ोतरी के बाद अलग-अलग समयावधि के लिए एसबीआई के सामान्य ग्राहकों को 5.35 पर्सेंट से लेकर 6.50 पर्सेंट तक का ब्याज मिलेगा। बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद 46 दिन से लेकर 179 दिन की एफडी पर बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 5.10 पर्सेंट की जगह अब 5.35 पर्सेंट तक ब्याज देगा। वहीं, 180 दिन से लेकर 1 साल से कम की एफडी पर अब बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 5.60 पर्सेंट की जगह 5.85 पर्सेंट तक ब्याज देगा। इसके अलावा, बैंक 1 साल से लेकर 2 साल तक की एफडी पर 6.25 पर्सेंट की जगह अपने सामान्य ग्राहकों को 6.50 पर्सेंट तक ब्याज देगा।

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सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7% तक ब्याज

दूसरी ओर बैंक के सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि बैंक अब अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 46 दिन से 179 दिन की एफडी पर 5.60 पर्सेंट की जगह 5.85 पर्सेंट तक का ब्याज देगा। इसके अलावा, एक साल से लेकर 2 साल की एफडी पर अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को बैंक 6.75 पर्सेंट की जगह 7 पर्सेंट तक ब्याज देगा। बता दें कि आमतौर पर एसबाआई अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 0.50 पर्सेंट तक ज्यादा ब्याज देता है।

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पहले पैसा निकालने पर जुर्माना

अगर आप अपनी एफडी को समय से पहले तुड़वाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एसबीआई ने अब साफ कर दिया है कि मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर आपको 1 पर्सेंट का जुर्माना देना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप बीच में ही पैसा निकालते हैं तो आपको मिलने वाले ब्याज में से 1 पर्सेंट की कटौती कर ली जाएगी। यह नया नियम सभी नए डिपॉजिट और पुराने डिपॉजिट के रिन्यूअल पर लागू होगा। बैंक का यह कदम उन निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट है जो अपनी जमा राशि को समय से पहले निकालने की प्लानिंग करते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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