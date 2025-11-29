Hindustan Hindi News
SBI सहित इन 10 बड़े बैंकों में FD पर मिल रहा 8.30% तक ब्याज, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। मौजूदा समय में देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर अधिकतम 8.30 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहे हैं।

Sat, 29 Nov 2025 07:56 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे शानदार ऑप्शन में से एक माना जाता है। अगर आप भी निकट भविष्य में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न पाने की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर अधिकतम 8.30 पर्सेंट तक का ब्याज दे रहे हैं। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर एचडीएफसी तक शामिल है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बड़े बैंकों के बारे में जो एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

एसबीआई दे रहा 7.60% तक ब्याज

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सामान्य ग्राहकों को एफडी करने पर 3 पर्सेंट से 7.10 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 पर्सेंट से लेकर 7.60 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि एचडीएफसी बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3 पर्सेंट से 7.25 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 पर्सेंट से लेकर 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को एफडी करने पर 3 पर्सेंट से 7.10 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 पर्सेंट से लेकर 7.60 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

यहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज

दूसरी ओर आईडीबीआई बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को एफडी करने पर 3 पर्सेंट से 6.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से 7.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक एफडी करने पर अपने सामान्य ग्राहकों को 2.75 से लेकर 7.20 पर्सेंट जबकि सीनियर ग्राहकों को 3.25 से लेकर 7.70 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे हैं। इसके अलावा, आरबीएल बैंक एफडी करने पर अपने सामान्य ग्राहकों को 3.50 से 7.80 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 4 से 8.30 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

एक्सिस भी दे रहा बंपर रिटर्न

पंजाब नेशनल बैंक एफडी करने पर अपने सामान्य ग्राहकों को 3.50 से 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 4% से लेकर 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि केनरा बैंक एफडी करने पर अपने सामान्य ग्राहकों को 4 से लेकर से 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, एक्सिस बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को एफडी करने पर 3.50 से 7.10 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से 7.85 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी करने पर सामान्य ग्राहकों को 3 से 7.05 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 3.50 से 7.55 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
