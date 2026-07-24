IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचा SBI की कंपनी का शेयर, 41 गुना से ज्यादा लगा था दांव
मुख्य बातें
- SBI फंड्स मैनेजमेंट के शेयर शुक्रवार को अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं
- कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 572.15 रुपये पर पहुंच गए हैं
- आईपीओ में SBI फंड्स मैनेजमेंट के शेयर का दाम 574 रुपये था
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) की कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे पहुंच गए हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर शुक्रवार को BSE में गिरावट के साथ 572.15 रुपये पर जा पहुंचे हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 574 रुपये था। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर अपने लिस्टिंग वाले दिन के हाई लेवल 625 रुपये से 8 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को BSE और NSE पर लिस्ट हुए थे।
600 रुपये के ऊपर बाजार में लिस्ट हुए थे कंपनी के शेयर
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBI Funds Management) के शेयर BSE में 6.27 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 610 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर 625 रुपये के हाई तक पहुंचे और कारोबार के आखिर में BSE में 609.90 रुपये पर बंद हुए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर 6.85 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 613.30 रुपये पर लिस्ट हुए। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 624.95 रुपये के हाई तक पहुंचे और आखिर में 609.75 रुपये पर बंद हुए।
IPO पर 41 गुना से ज्यादा लगा था दांव
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBI Funds Management) का आईपीओ टोटल 41.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 3.76 गुना दांव लगा। वहीं, शेयरहोल्डर्स का कोटा 9.52 गुना सब्सक्राइब हुआ। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में एंप्लॉयीज की कैटेगरी में 4.65 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 22.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 140.11 गुना सब्सक्राइब हुआ। SBI फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 26 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,924 रुपये का निवेश करना पड़ा।
क्या करती है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBI Funds Management) की शुरुआत साल 1992 में हुई है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) के आधार पर यह देश में सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और फ्रांस की अमुंडी (Amundi) के बीच का ज्वाइंच वेंचर है। कंपनी इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ETF और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) जैसे कई इनवेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स ऑफर करती है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।