SBI की एक और कंपनी का आएगा IPO, सेबी से मिली मंजूरी, डीटेल्स
मुख्य बातें
- SBI Funds Management IPO: शुक्रवार को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है
- कंपनी 20.37 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी
SBI Funds Management IPO: एसबीआई की एक और निवेश वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की है। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी तरफ से मिल गई है। सेबी की वेबसाइट के अनुसार संस्था ने पिछले सप्ताह जून 2026 को ही अपना अप्रूवल दे दिया था। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से RHP को जुलाई के पहले सप्ताह में फाइल किया जा सकता है। कंपनी तभी अपना प्राइस बैंड भी घोषित कर सकती है।
शुक्रवार को एसबीआई के शेयर 1035.05 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
कैसा होगा आईपीओ? (SBI Funds Management IPO Details)
एसबीआई फंड मैनेजमेंट की तरफ से 19 मार्च को सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन किया गया था। इस आईपीओ में कुल 20.37 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री होगी। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। मौजूदा निवेशक 10 प्रतिशत हिस्सेदारी घटा रहे हैं। बता दें, आईपीओ के जरिए कंपनी कोई भी नया शेयर नहीं जारी करेगी।
मौजूदा समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में 61.76 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, Amundi India Holding की कंपनी में 36.26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें, इस कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई थी। 2004 में Societe Generale Asset Management SA ने 37 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया था। 2011 में एमुंडी इंडिया होल्डिंग ने अपनी सब्सिडियरी के जरिए यह हिस्सेदारी खरीद लिया था।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की वित्तीय स्थिति काफी शानदार रही है। पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत 9 महीनों के दौरान एसबीआई मैनेजमेंट का प्रॉफिट 2432.90 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 25.90 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी दौरान कंपनी का प्रॉफिट 1933 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, शुरुआती 9 महीने के दौरान कंपनी का रेवन्यू 3250.60 करोड़ रुपये रहा था। यह 23 प्रतिशत बढ़ा है। इसके पहले के वित्त वर्ष में इसी दौरान 2641.90 करोड़ रुपये रेवन्यू रहा था।
इन कंपनियों की लिस्ट में शामिल होगा SBI एसेट मैनेजमेंट
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एसबीआईएफएमएल) लिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, श्रीराम एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जैसी अन्य सूचीबद्ध एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।