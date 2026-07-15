90 रुपये के पार पहुंच गया GMP, SBI की कंपनी पर दोगुना से ज्यादा दांव, अब भी है पैसा लगाने का मौका

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ दूसरे दिन फुल हो गया है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ पर दूसरे दिन के आखिर तक 2.81 गुना दांव लग गया है। कंपनी के शेयर करीब 16 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ दांव लगाने के लिए गुरुवार 16 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 9,813 करोड़ रुपये तक का है।

574 रुपये है शेयर का दाम, 91 रुपये चल रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBI Funds Management) के आईपीओ में शेयर का दाम 574 रुपये है। एसबीआई की इस कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 91 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर 665 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट शुक्रवार 17 जुलाई को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE) पर लिस्ट होंगे।

2.81 गुना सब्सक्राइब हो गया है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का IPO

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBI Funds Management) का आईपीओ दूसरे दिन तक 2.81 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 1.70 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 2.27 गुना दांव लगा है, जबकि शेयरहोल्डर्स कैटेगरी में 3.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 6.55 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 1.50 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 26 शेयर हैं।