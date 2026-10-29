क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका! इन SBI ग्राहकों को 1 दिसंबर से चुकानी होगी 1% फीस

मुख्य बातें

SBI कार्ड 1 दिसंबर 2026 से चुनिंदा हाई-वैल्यू फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन पर लगाएगा 1% फीस।

अगर आप SBI Credit Card का इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल भरवाने, टोल चुकाने या ट्रांसपोर्ट से जुड़े बड़े पेमेंट के लिए करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि दिसंबर 2026 से SBI कार्ड कुछ चुनिंदा हाई-वैल्यू फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगाने जा रहा है। बैंक ने 27 अक्टूबर को जारी सूचना में इन बदलावों की जानकारी दी है। नई फीस SBI के सभी क्रेडिट कार्ड वेरिएंट पर लागू होगी। हालांकि, पेट्रोल-डीजल और ट्रांसपोर्ट पेमेंट के लिए नियम अलग-अलग हैं। ट्रांसपोर्ट में एक बार में किए गए पेमेंट की रकम देखी जाएगी, जबकि फ्यूल के मामले में पूरे बिलिंग साइकल के खर्च को जोड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल है कि किन पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा, कितना पैसा देना होगा और इस फीस से बचने के लिए कार्डधारकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड पर क्या बदलने वाला है?

SBI Card के नए नियमों के तहत दो तरह के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त फीस लगेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट और फ्यूल के लिए लिमिट अलग-अलग तरीके से लागू होगी। इसलिए दोनों को एक ही नियम समझना सही नहीं होगा।

₹30,000 से ज्यादा के ट्रांसपोर्ट पेमेंट पर कितना चार्ज?

1 दिसंबर 2026 से अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए एक बार में ₹30,000 से ज्यादा का पात्र ट्रांसपोर्ट पेमेंट करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन पर 1% फीस लगेगी। यह नियम इन MCC (Merchant Category Codes) के तहत आने वाले ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।

MCC 4111:- कम्यूटर और स्थानीय यात्री परिवहन से जुड़ी सेवाएं

MCC 4784:- टोल और ब्रिज फीस

MCC 4131:- बस सेवाएं

उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी पात्र ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ₹35,000 का भुगतान करते हैं, तो 1% के हिसाब से ₹350 अतिरिक्त फीस देनी होगी। लागू टैक्स अलग से लग सकते हैं। वहीं, ₹30,000 या इससे कम के पात्र ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन पर यह नई फीस नहीं लगेगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट के मामले में हर ट्रांजैक्शन अलग से देखा जाएगा। पूरे बिलिंग साइकल में किए गए कई छोटे पेमेंट को जोड़कर ₹30,000 की लिमिट तय नहीं होगी।

पेट्रोल-डीजल पर ₹50,000 से ज्यादा खर्च किया तो क्या?

फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए नियम थोड़ा अलग है। अगर आपके SBI क्रेडिट कार्ड से एक बिलिंग साइकल में कुल पात्र फ्यूल खर्च ₹50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो पूरे फ्यूल खर्च पर 1% फीस लगेगी, यानी चार्ज सिर्फ ₹50,000 से ऊपर की रकम पर नहीं, बल्कि कुल एलिजिबल पात्र फ्यूल खर्च पर कैलकुलेट होगा।

इसे इस उदाहरण से समझिए

बिलिंग साइकल में फ्यूल खर्च 1% फीस ₹30,000 नई फीस नहीं ₹50,000 नई फीस नहीं ₹60,000 ₹600 ₹80,000 ₹800 ₹1,00,000 ₹1,000

ऊपर दिए गए उदाहरण में लागू टैक्स अतिरिक्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कार्डधारक का एक बिलिंग साइकल में पात्र फ्यूल खर्च ₹60,000 है, तो उसे ₹600 की अतिरिक्त फीस देनी होगी। अगर खर्च ₹50,000 या उससे कम रहता है, तो यह नई फीस लागू नहीं होगी। फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए SBI कार्ड ने जिन MCC का उल्लेख किया है, उनमें 5172, 5542, 5541 और 5983 शामिल हैं। ये फ्यूल डीलर्स, पेट्रोल पंप और फ्यूल डिस्पेंसर से जुड़े ट्रांजैक्शन को कवर करते हैं।

किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

नई फीस का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो क्रेडिट कार्ड से बड़े पैमाने पर फ्यूल या ट्रांसपोर्ट का भुगतान करते हैं।

टैक्सी और कैब ऑपरेटर:- जिनका पेट्रोल-डीजल का खर्च हर महीने ज्यादा रहता है।



जिनका पेट्रोल-डीजल का खर्च हर महीने ज्यादा रहता है। फ्लीट ऑपरेटर:- कई गाड़ियों के फ्यूल खर्च का भुगतान एक ही कार्ड से करने वालों पर असर पड़ सकता है।



कई गाड़ियों के फ्यूल खर्च का भुगतान एक ही कार्ड से करने वालों पर असर पड़ सकता है। बड़े ट्रांसपोर्ट पेमेंट करने वाले ग्राहक:- जो एक बार में ₹30,000 से ज्यादा का पात्र भुगतान करते हैं।



जो एक बार में ₹30,000 से ज्यादा का पात्र भुगतान करते हैं। नियमित रूप से ज्यादा फ्यूल खर्च करने वाले कार्डधारक: जिनका एक बिलिंग साइकल का पात्र खर्च ₹50,000 की सीमा पार कर जाता है।

अगर आप सामान्य तौर पर क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भरवाते हैं और आपका कुल पात्र फ्यूल खर्च एक बिलिंग साइकल में ₹50,000 से ज्यादा नहीं होता, तो इस नई फीस का असर आप पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह, ₹30,000 तक के पात्र ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन पर भी यह चार्ज लागू नहीं होगा।

बिलिंग साइकल समझना क्यों जरूरी है?

क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकल वह अवधि होती है, जिसके दौरान किए गए ट्रांजैक्शन को एक स्टेटमेंट में दर्ज किया जाता है। यह आमतौर पर 28 से 31 दिनों की हो सकती है। फ्यूल फीस की लिमिट इसी अवधि के कुल पात्र खर्च पर निर्भर करेगी। इसलिए केवल महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक का खर्च देखना हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। आपको अपने कार्ड की स्टेटमेंट डेट और बिलिंग साइकल समझनी चाहिए।

उदाहरण के लिए अगर आपका बिलिंग साइकल महीने के बीच में शुरू होता है, तो फ्यूल खर्च की गणना भी उसी अवधि के हिसाब से होगी।

SBI Card ने यह भी स्पष्ट किया है कि MCC मर्चेंट और पेमेंट नेटवर्क पार्टनर तय करते हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगी या नहीं, यह केवल दुकान के नाम से तय नहीं किया जा सकता।

SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब क्या करना चाहिए?

1 दिसंबर से पहले कुछ जरूरी कदम उठाकर आप अतिरिक्त चार्ज को लेकर बेहतर योजना बना सकते हैं।

1- अपना बिलिंग साइकल करें चेक:- SBI Card स्टेटमेंट में बिलिंग साइकल और स्टेटमेंट डेट देखें, ताकि फ्यूल खर्च की सही अवधि समझ सकें।

2- फ्यूल खर्च पर रखें नजर:- अगर आप कार्ड से पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो बिलिंग साइकल में कुल पात्र खर्च की निगरानी करें।

3- बड़े ट्रांसपोर्ट पेमेंट की जांच करें:- ₹30,000 से ज्यादा का भुगतान करने से पहले देखें कि ट्रांजैक्शन संबंधित MCC के तहत आता है या नहीं।

4- नए चार्ज की शर्तें पढ़ें:- SBI Card की आधिकारिक सूचना और अपने कार्ड के नियमों को ध्यान से पढ़ें। अलग-अलग मर्चेंट कैटेगरी में फीस की पात्रता अलग हो सकती है।

5- अतिरिक्त खर्च के लिए बजट बनाएं:- अगर आपका खर्च निर्धारित सीमा पार करता है, तो फीस और लागू टैक्स को भी अपने बजट में शामिल करें।

आपके लिए क्या है इसका मतलब?

SBI Card का नया नियम हर क्रेडिट कार्ड यूजर पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाएगा। ट्रांसपोर्ट में एक बारका पात्र पेमेंट ₹30,000 से ज्यादा होना चाहिए, जबकि फ्यूल पर एक बिलिंग साइकल का कुल पात्र खर्च ₹50,000 से ऊपर होना जरूरी है। लेकिन इन सीमाओं को पार करने पर फीस की गणना अलग-अलग तरीके से होगी। ट्रांसपोर्ट में पात्र ट्रांजैक्शन की रकम पर 1% और फ्यूल में पूरे बिलिंग साइकल के पात्र खर्च पर 1% फीस लगेगी।इसलिए 1 दिसंबर 2026 से पहले अपने कार्ड का बिलिंग साइकल, फ्यूल खर्च और बड़े ट्रांसपोर्ट पेमेंट जरूर चेक कर लें। इससे आपको स्टेटमेंट में अचानक अतिरिक्त चार्ज देखकर हैरानी नहीं होगी।