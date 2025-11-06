SBI ने रचा इतिहास, मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार, बैंकों के मर्जर से फायदा

संक्षेप: SBI Market Cap: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सितंबर महीने में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर लिया। त्योहारी सीजन में ग्राहकों के बढ़ते खर्च के कारण कर्ज में हुई बढ़ोतरी ने बैंक को बाजार के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सितंबर महीने में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर लिया। त्योहारी सीजन में ग्राहकों के बढ़ते खर्च के कारण कर्ज में हुई बढ़ोतरी ने देश के इस सबसे बड़े बैंक को बाजार के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब एसबीआई ने कुल व्यापार के 100 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। सितंबर 2025 तक, बैंक का कुल कर्ज 44.20 लाख करोड़ रुपये और जमा 55.92 लाख करोड़ रुपये रहा।

देश की शीर्ष कंपनियों में शुमार मार्केट कैप के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज 228 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। एचडीएफसी बैंक 170 अरब डॉलर के साथ दूसरे और भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) तथा आईसीआईसीआई बैंक 100 अरब डॉलर से अधिक के मूल्य के साथ इस सूची में शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस समूह में शामिल छह में से तीन कंपनियां बैंक ही हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

आईटी कंपनियों का मूल्य घटा इन्फोसिस ने सितंबर 2021 में 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब इसका मूल्य लगभग 70 अरब डॉलर ही रह गया है। यह गिरावट आईटी शेयरों में जारी कमजोरी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के लगातार कमजोर होने के कारण है।

सार्वजनिक बैंकों के मर्जर से फायदा एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण से उद्योग को स्पष्ट रूप से फायदा हुआ है। सार्वजनिक बैंकों की संख्या 26 से घटकर 12 रह गई है, जिससे उन्हें कारोबारी फायदा मिला है। सेट्टी ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बैंक का बड़ा आकार बहुत जरूरी है। पर्याप्त आकार के बिना टेक्नोलॉजी में निवेश को सही ठहराना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस क्षेत्र में और विलय हो सकते हैं।

सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही में एसबीआई की शुद्ध ब्याज आय पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3% बढ़कर 42,985 करोड़ रुपये रही, जो बाजार के अनुमान से अधिक है। बैंक ने इस दौरान 20,160 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल से 10% अधिक है। बैंक के नतीजों को इस दौरान यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर मिले 4,593 करोड़ रुपये के एकमुश्त लाभ ने और बेहतर किया।

50 में से 41 एक्सपर्ट्स दे रहे खरीदने की सलाह साल की शुरुआत से अब तक एसबीआई के शेयरों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से कहीं बेहतर प्रदर्शन है। इस तेजी के कारण अब एसबीआई का शेयर अपनी अगली 12 महीने की बुक वैल्यू का 1.5 गुना कीमत पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछले पांच साल का औसत 1.4 गुना ही रहा है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, बैंक पर नजर रखने वाले 50 में से 41 विश्लेषक इसे 'खरीदें' की सलाह दे रहे हैं।