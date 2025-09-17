₹21.50 के भाव पर बेच दिए गए इस बैंक के शेयर, 413.44 करोड़ शेयरों की हुई बिक्री
इस सौदे में SBI ने 413.44 करोड़ शेयर 21.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे। इस बीच, SBI का शेयर 1.33% बढ़कर ₹842.90 पर पहुंचा। यस बैंक का शेयर 0.24% गिरकर ₹20.95 पर आ गया था। बता दें कि यह डील भारतीय बैंकिंग जगत में एक अहम कदम मानी जा रही है।
Yes Bank Share: भारतीय बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बुधवार को जानकारी दी कि उसने यस बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है। SBI ने जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को अपनी 13.18% हिस्सेदारी लगभग 8,889 करोड़ रुपये में बेच दी है। इस सौदे में SBI ने 413.44 करोड़ शेयर 21.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे। इस बीच, SBI का शेयर 1.33% बढ़कर ₹842.90 पर पहुंचा। यस बैंक का शेयर 0.24% गिरकर ₹20.95 पर आ गया था।
क्या है डिटेल
खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सात निजी बैंकों ने जापान की सबसे बड़ी बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का करार किया है। इससे न सिर्फ भारतीय बैंकों को अच्छा लाभ हुआ है, बल्कि जापानी बैंकिंग सेक्टर का भारत में प्रवेश भी हुआ है। बता दें कि इन बैंकों ने 2020 में यस बैंक के शेयर ₹10 प्रति शेयर पर खरीदे थे, और अब ये ₹21.50 पर बेच रहे हैं, यानी निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यह लेन-देन तब पूरा हुआ जब SMBC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से 22 अगस्त 2025 को और प्रतियोगिता आयोग (CCI) से 2 सितंबर 2025 को आवश्यक मंजूरी मिल गई। बता दें कि यह डील भारतीय बैंकिंग जगत में एक अहम कदम मानी जा रही है।
डील की डिटेल
जापान की सबसे बड़ी बैंक SMBC (जो सुमितोमो मित्सुई वित्तीय समूहकी सहायक कंपनी है) ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ₹13,483 करोड़ (1.6 बिलियन डॉलर) का सौदा किया है। RBI ने SMBC को यस बैंक के बोर्ड में दो नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी भी दे दी है। SMBC को RBI से यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाने की अनुमति भी मिल चुकी है। बची हुई 4.99% हिस्सेदारी वह Advent और Carlyle जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्मों से खरीद सकती है या फिर बैंक द्वारा जारी होने वाले प्रेफरेंशियल शेयरों में निवेश कर सकती है।