शेयर बाजार में लिस्ट होगी SBI की एक और कंपनी, आईपीओ के लिए बैंक का बड़ा ऐलान
संक्षेप: एसबीआई ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी- SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) में आईपीओ के माध्यम से 6.3% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है। SBI ने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में कोई प्रमोटर समूह शामिल नहीं है।
आईपीओ मार्केट में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की एक और कंपनी एंट्री करने वाली है। दरअसल, एसबीआई ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी- SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) में आईपीओ के माध्यम से 6.3% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत एसबीआई 3,20,60,000 इक्विटी शेयरों का विनिवेश करेगा, जो SBIFML की कुल इक्विटी पूंजी का 6.3007% है। यह विनिवेश आईपीओ मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। अब जरूरी मंजूरी का इंतजार है।
बता दें कि बैंक की इस योजना को केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति (ईसीसीबी) ने 6 नवंबर, 2025 को हुई बैठक के दौरान मंजूरी दी है। इस ट्रांजैक्शन के लिए आईपीओ फ्रेमवर्क समझौते पर 10 नवंबर को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और पूरी प्रक्रिया 2026 में किसी समय पूरी होने की उम्मीद है।
खरीद प्रक्रिया में प्रमोटर समूह नहीं
SBIFML ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 4,230.92 करोड़ रुपये की कमाई की जानकारी दी, जो एसबीआई समूह की कुल आय का लगभग 0.64% है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 5,108.56 करोड़ रुपये है, जो समूह के कुल भंडार का 1.19% है। एसबीआई ने स्पष्ट किया कि यह बिक्री व्यवस्था की योजना के दायरे से बाहर है और खरीद प्रक्रिया में कोई प्रमोटर समूह शामिल नहीं है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की बात करें तो यह एसबीआई और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का एक ज्वाइंट वेंचर है। यह भारत की अग्रणी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है।
क्या कहा चेयरमैन ने?
एसबीआई के चेयरमैन श्रीचल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बाद सूचीबद्ध होने वाली एसबीआई की तीसरी सहायक कंपनी होगी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के निरंतर मजबूत प्रदर्शन और वर्षों से बाजार नेतृत्व को देखते हुए यह आईपीओ प्रक्रिया शुरू करने का एक उपयुक्त समय माना जा रहा है। श्रीनिवासुलु ने कहा कि यह आईपीओ आम शेयरधारकों के लिए अवसर पैदा करेगा। वहीं, बाजार में भागीदारी को व्यापक बनाएगा और संभावित निवेशकों के व्यापक समूह में उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।