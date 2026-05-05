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बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट! मई में लगातार 4 दिन ठप रहेगा काम, इन मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी

May 05, 2026 04:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SBI Strike in May 2026: SBI की सेवाओं पर इस महीने के आखिर में बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारियों के संगठन AISBISF ने 25 और 26 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। 23 मई को चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं पहले से बंद रहेंगी।

बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट! मई में लगातार 4 दिन ठप रहेगा काम, इन मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी

SBI Strike in May 2026: अगर आपका खाता भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस महीने के अंत में एसबीआई की बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। बैंक कर्मचारी यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर दो दिनों की देशव्यापी हड़ताल (Nationwide Strike) का ऐलान किया है। इस हड़ताल के कारण लगातार चार दिनों तक बैंकों में ताला लटका रह सकता है।

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क्यों और कब बंद रहेंगे बैंक?

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (All India State Bank of India Staff Federation- AISBISF) ने 25 और 26 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके ठीक पहले शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं, जिससे छुट्टियों का गणित कुछ इस तरह बन रहा है।

तारीखदिनस्थिति
23 मईचौथा शनिवारबैंक बंद
24 मईरविवारसाप्ताहिक अवकाश
25 मईसोमवारबैंक कर्मचारियों की हड़ताल
26 मईमंगलवारबैंक कर्मचारियों की हड़ताल

इस तरह लगातार 4 दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में एसबीआई की शाखाएं बंद रह सकती हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर इस बीच कोई अन्य सरकारी छुट्टी आती है, तो हड़ताल को 27 मई तक भी बढ़ाया जा सकता है।

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कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल?

बैंक यूनियन ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसबीआई चेयरमैन को नोटिस सौंपा है। कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं।

1- स्टाफ की कमी और नई भर्तियां:- बैंकों में मैसेंजर और गनमैन (सुरक्षा गार्ड) जैसे सहायक पदों पर नई भर्तियां बहुत समय से बंद हैं, जिससे सुरक्षा और काम का दबाव बढ़ गया है।

2-पेंशन और एनपीएस (NPS):- नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत बेहतर सुविधाएं देने और पेंशन की गणना में अन्य भत्तों को जोड़ने की मांग की जा रही है।

3- आउटसोर्सिंग का विरोध:- बैंक के कई कामों को बाहरी एजेंसियों (Outsourcing) को दिए जाने का विरोध किया जा रहा है।

हड़ताल पर जाने से पहले यूनियन के सदस्य 5 मई से 18 मई के बीच देश भर में प्रदर्शन, सोशल मीडिया कैंपेन और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 19 मई को वित्त मंत्री और 21 मई को प्रधानमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

अगर यह हड़ताल होती है, तो बैंक शाखाओं में जाकर होने वाले काम जैसे कैश जमा करना या निकालना, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेट और लोन से जुड़े काम पूरी तरह ठप हो जाएंगे।

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राहत की बात यह है कि शाखाएं तो बंद रहेंगी, लेकिन मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, योनो ऐप (YONO) और एटीएम (ATM) जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है। फिर भी ग्राहक किसी भी बड़ी असुविधा से बचने के लिए अपने जरूरी बैंकिंग काम 23 मई से पहले ही निपटा लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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