एसबीआई समेत 3 बैंकों ने Yes बैंक में बेचे शेयर, कौन है खरीदार, जानें सबकुछ

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा कि उसने प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक में अपनी लगभग 13.18 प्रतिशत हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को 8,888.97 करोड़ रुपये में बेच दी है। इसके अलावा दो और बैंकों ने भी हिस्सेदारी बेची है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:53 PM
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) को बेची गई है। इस डील की कुल कीमत ₹15800 करोड़ से ज्यादा है। इस डील के तहत तीनों बैंकों ने 446 करोड़ से ज्यादा शेयरों की कुल हिस्सेदारी बेची है।

किस बैंक ने क्या कहा?

बंधन बैंक ने बताया कि उसने 15.39 करोड़ शेयर ₹21.50 प्रति शेयर के भाव पर बेचे, जिससे यस बैंक में उसकी हिस्सेदारी 0.70% से घटकर 0.21% रह गई। फेडरल बैंक ने बताया कि उसने ₹21.50 प्रति शेयर के भाव पर 16.62 करोड़ शेयर बेचे। सबसे बड़ा विक्रेता एसबीआई था। एसबीआई ने ₹21.50 शेयर के भाव पर 13.18% हिस्सेदारी बेच दी है। यह डील ₹8889 करोड़ में हुई है। हालांकि, एसबीआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इस हिस्सेदारी बिक्री सौदे के बाद भी उसके पास यस बैंक में 10.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी।

एसबीआई सबसे बड़ा शेयरधारक

बता दें कि एसबीआई वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक पुनर्गठन योजना के तहत यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बना था। उसने जुलाई, 2020 में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) में भी अतिरिक्त शेयर खरीदे थे। इस सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा कि इस लेनदेन को आरबीआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग समेत सभी आवश्यक नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है।

खरीदार सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह जापानी बैंकिंग समूह एसएमएफजी की मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी है। एसएमएफजी जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है जिसके पास कुल दो लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है।

यस बैंक के शेयर

इस खबर के बीच सप्ताह के तीसरे दिन शेयर 21.15 रुपये पर थे। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 0.71% की मामूली तेजी देखी गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 23.83 रुपये है।

