SBI समेत कई बड़े बैंकों में हड़ताल, इस तारीख को बढ़ सकती है ग्राहकों की टेंशन

SBI और आईडीबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है। SBI ने बताया कि 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल निर्धारित की गई है और ग्राहकों को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

Feb 10, 2026 09:33 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI , पीएनबी और आईडीबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, इन बैंकों ने बताया कि 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल निर्धारित की गई है और ग्राहकों को आगाह किया है कि बैंकिंग सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित हो सकती हैं। बता दें कि इस हड़ताल में देश के और बड़े बैंक शामिल हो सकते हैं।

क्या कहा एसबीआई ने?

SBI ने शेयर बाजारों को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के परामर्श के हवाले से बताया है कि ऑल इंडिया बैंक इम्पलॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए), बैंक इम्पलॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) ने गुरुवार 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने के अपने फैसले के बारे में नोटिस दिए हैं। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी बताया कि उसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से इन संगठनों के 12 फरवरी को हड़ताल पर जाने की जानकारी मिली है। SBI और पीएनबी ने कहा है कि वे अपनी-अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं लेकिन हड़ताल का असर बैंक के काम पर पड़ सकता है।

क्या है हड़ताल की वजह?

बता दें कि 10 केंद्रीय कर्मचारी संघों ने सरकार को किसान और कर्मचारी विरोधी, कॉरपोरेट हितैषी बताते हुए हड़ताल बुलाई है। वे चार नयी श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये श्रम संहिताएं कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा, बैंकों में बेहतर वर्क-बैलेंस और पांच वर्किंग डे सप्ताह जैसी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर भी हड़ताल बुलाई गई है।

अब ग्राहक क्या करें?

हड़ताल की वजह से बैंकिंग के वो कामकाज प्रभावित होंगे जिनके लिए फिजिकली ब्रांच जाने की जरूरत होती है। बैंकों की ज्यादातर सुविधाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। ऐसे में बैंक ग्राहक ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर परेशानी से बच सकते हैं।

