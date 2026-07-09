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15 पैसे के निवेश से SBI को लगा बड़ा जैकपॉट, इस IPO से होगी मोटी कमाई

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • एसबीआई फंड मैनेजमेंट के IPO का इश्यू प्राइस ₹545-574 प्रति शेयर तय किया गया है
  • , SBI को अपने शुरुआती निवेश पर लगभग 3,82,567% का रिटर्न मिलने वाला है
  • Amundi इंडिया होल्डिंग को 13,095% का फायदा होने की उम्मीद है
15 पैसे के निवेश से SBI को लगा बड़ा जैकपॉट, इस IPO से होगी मोटी कमाई

SBI Funds Management IPO: देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई फंड मैनेजमेंट के बहुप्रतीक्षित ₹11,693 करोड़ का IPO निवेशकों के लिए 14 जुलाई से खुलेगा। यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी और IPO से मिलने वाली रकम कंपनी के बजाय मौजूदा प्रमोटर शेयरधारकों को मिलेगी। आईपीओ से सबसे बड़ा फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और उसकी साझेदार Amundi इंडिया होल्डिंग को होगा। अनुमान के मुताबिक दोनों कंपनियां मिलकर करीब ₹11,658 करोड़ का मुनाफा कमाने जा रही हैं।

कितना है इश्यू प्राइस?

एसबीआई फंड मैनेजमेंट के IPO का इश्यू प्राइस ₹545-574 प्रति शेयर तय किया गया है। इस इश्यू प्राइस के लिहाज से देखें तो भारत के सबसे बड़े लेंडर, SBI को अपने शुरुआती निवेश पर लगभग 3,82,567% का रिटर्न मिलने वाला है जबकि Amundi इंडिया होल्डिंग को 13,095% का फायदा होने की उम्मीद है।

दरअसल, एसबीआई फंड मैनेजमेंट के इश्यू प्राइस के अपर बैंड पर SBI को ₹7366.39 करोड़ की कुल कमाई होने की उम्मीद है। बता दें कि एसबीआई ने इस कंपनी में सिर्फ 15 पैसे की वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर खरीदा था। यह निवेश लगभग ₹1.93 करोड़ का था जिससे अब ₹7366 करोड़ की कुल कमाई होगी। इसी तरह, Amundi ने प्रति शेयर ₹4.35 की वेटेड एवरेज कॉस्ट चुकाई थी। यह कंपनी ₹32.79 करोड़ की कॉस्ट के मुकाबले ₹4,326.52 करोड़ की कुल कमाई करेगी, जिससे लगभग ₹4,293.73 करोड़ का मुनाफा होगा।

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एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ मंगलवार 14 जुलाई को खुलेगा और गुरुवार 16 जुलाई को बंद होगा। शेयरों का आवंटन 18 जुलाई के आसपास होने की उम्मीद है। आईपीओ के तहत एक रुपये अंकित मूल्य वाले 20,37,09,239 इक्विटी शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे।

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कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर का 10.0013 प्रतिशत है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक 12,83,34,397 इक्विटी शेयर के माध्यम से अपनी 6.3007 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा। वहीं, फ्रांस की कंपनी Amundi की भारतीय इकाई Amundi इंडिया होल्डिंग्स 7,53,74,842 शेयरों के माध्यम से अपनी 3.7006 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।

IPO में SBI फंड मैनेजमेंट के कर्मचारियों और SBI के पात्र शेयरधारकों के लिए भी कुछ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इस इश्यू का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, HSBC, BofA सिक्योरिटी, JM फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, Jefferies, ICICI सिक्योरिटी और SBICAPS सहित कुल नौ बुक-रनिंग लीड मैनेजर कर रहे हैं।

CRISIL की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार SBI फंड्स मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के तिमाही औसत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (QAAUM) के मामले में भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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