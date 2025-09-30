1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर से पहले, आज अपर सर्किट पर शेयर

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sayaji Industries Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी 1 शेयर पर 3 शेयर निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sayaji Industries Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी 1 शेयर पर 3 शेयर निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

बीएसई में सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद यह स्टॉक बीएसई में 297.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले कंपनी के शेयर 296 रुपये के लेवल पर खुले थे।

कब है रिकॉर्ड डेट सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 7 अक्टूबर दिन मंगलवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

शेयर बाजार में बीता एक साल पिछले एक साल में सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 413.75 रुपये और 52 वीक लो लेवल 210.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 188.21 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 187 प्रतिशत की तेजी आई है।

7 साल पहले हुआ था शेयरों का बंटवारा 2018 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो चुका है। कंपनी के शेयरों को तब 2 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था। आखिरी बार कंपनी 2022 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये डिविडेंड मिला था।