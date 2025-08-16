Sayaji Industries Ltd will give 1 share bonus on 3 share stock hit upper circuit 3 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, शेयरों में लगा है अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sayaji Industries Ltd will give 1 share bonus on 3 share stock hit upper circuit

3 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, शेयरों में लगा है अपर सर्किट

Bonus Share: Sayaji Industries Ltd ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 261.25 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:18 AM
3 पर मिलेंगे 1 शेयर फ्री

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने अभी तो इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन 14 अक्टूबर 2025 से पहले इस योग्य निवेशकों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बता दें, कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

शेयर बाजार कंपनी का प्रदर्शन

बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 30 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.89 प्रतिशत की उछाल दर्ज किया गया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 413.75 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 180.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 165.11 करोड़ रुपये का है।

2018 में हुआ था कंपनी के शेयरों का बंटवारा

कंपनी के शेयरों का बंटवारा एक बार हो चुका है। 2018 में कंपनी ने एक शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया गया था। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला एक शेयर 2 हिस्सों में बंट गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये हो गया था।

कंपनी ने 2022 में आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

