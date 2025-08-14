Sawaliya Foods Products share list 90 percent premium delivered 100 percent return in lising day लिस्ट होते ही IPO ने दिया 100% का रिटर्न, पहले ही दिन दोगुना हुआ पैसा, निवेशक मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sawaliya Foods Products share list 90 percent premium delivered 100 percent return in lising day

लिस्ट होते ही IPO ने दिया 100% का रिटर्न, पहले ही दिन दोगुना हुआ पैसा, निवेशक मालामाल

कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹120 के मुकाबले 90 पर्सेंट प्रीमियम के साथ 228 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के तुरंत बाद यह शेयर 239.40 रुपये पर पहुंच गया। यानी पहले ही दिन 100 पर्सेंट तक का मुनाफा हो गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:30 AM
share Share
Follow Us on
लिस्ट होते ही IPO ने दिया 100% का रिटर्न, पहले ही दिन दोगुना हुआ पैसा, निवेशक मालामाल

Sawaliya Foods Products shares: सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स के शेयर आज गुरुवार, 14 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्ट हो गए। कंपनी के शेयरों की एनएसई पर जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। सावलिया फूड्स के शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹120 के मुकाबले 90 पर्सेंट प्रीमियम के साथ 228 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के तुरंत बाद यह शेयर 239.40 रुपये पर पहुंच गया। यानी पहले ही दिन 100 पर्सेंट तक का मुनाफा हो गया। हालांकि, बाद में इसमें जमकर मुनाफावसूली हुई और 5 पर्सेंट तक टूटकर 216.60 रुपये पर आ गया था।

जबरदस्त मिला था रिस्पॉन्स

बता दें कि सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इश्यू को तीन दिन में 13.32 गुना सब्सक्राइब किया गया था। खुदरा निवेशक वर्ग को 8.92 गुना, गैर-संस्थागत निवेशक (एनआईआई) कोटा को 20.11 गुना और योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) वर्ग को 15.83 गुना बोलियां प्राप्त हुईं। बता दें कि सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स के आईपीओ का सूचीबद्ध मूल्य ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) के रुझान से काफी अधिक था। शेयर बाजार में प्रवेश से पहले, सावलिया फूड्स के आईपीओ का जीएमपी ₹30 था, जो केवल 25% की लिस्टिंग वृद्धि का संकेत दे रहा था।

7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच खुला था आईपीओ

सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ ₹31.23 करोड़ की ताज़ा शेयर बिक्री और ₹3.60 करोड़ के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का संयोजन था, जिससे कुल मिलाकर ₹34.83 करोड़ का निवेश हुआ। सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ ₹120 प्रति शेयर पर उपलब्ध था। यह इश्यू 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।