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PPF में ₹12000 महीने की बचत आपको बना सकती है करोड़पति, और क्या-क्या हैं फायदे

Apr 16, 2026 11:26 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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PPF Interest Rate and Benefits: PPF उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जो कम जोखिम, गारंटीड रिटर्न और टैक्स बचत चाहते हैं। लंबी अवधि तक रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा फंड बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करें, ताकि पूरे महीने का ब्याज मिल सके।

PPF में ₹12000 महीने की बचत आपको बना सकती है करोड़पति, और क्या-क्या हैं फायदे

अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं। इसके साथ गारंटीड रिटर्न और टैक्स छूट भी तो आपके लिए सरकार स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहतर ऑप्शन है। वैसे तो PPF में पैसे जमा करने की अवधि 15 साल होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। यह रिटायरमेंट के लिए मजबूत फंड बनाने का बेहतरीन साधन है।

PPF में कम से कम कितना कर सकते हैं निवेश

एक व्यक्ति PPF खाते में सालाना कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख का निवेश कर सकता है। फिलहाल PPF पर सरकार 7.10% प्रति वर्ष की ब्याज दर दे रही है। PPF में ब्याज की गणना सालाना चक्रवृद्धि होती है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है।

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₹12,000 महीने की बचत कैसे बनाएगा करोड़पति

अगर आप हर महीने ₹12,000 ( यानी सालाना ₹1.44 लाख) जमा करते हैं, तो पीपीएफ में 15 साल में मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹39.05 लाख होगी। इसमें आपका कुल निवेश ₹21.6 लाख और ब्याज ₹17.45 लाख होगा। अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो फंड लगभग ₹64 लाख और 25 साल में लगभग करीब ₹ 1 करोड़ रुपये हो जाएगा।

अगर 10000 रुपये महीना बचाएं तो कितना मिलेगा

अगर आप हर महीने ₹10,000 (सालाना ₹1.2 लाख) बचाकर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपको करीब ₹32.5 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें से ₹18 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और ₹14.5 लाख ब्याज का होगा। वहीं अगर 5 साल एक्सटेंशन लेकर 20 साल तक पैसा जमा करते हैं तो में आपको ₹53.2 लाख मिलेंगे और 25 साल में ₹82.4 लाख।

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पीपीएफ में ₹5,000 महीना जमा करने पर कितना मिलेगा

अगर आप हर महीने ₹5,000 (सालाना ₹60,000) 7.10% ब्याज पर लगाते हैं, तो 15 साल में आपको लगभग ₹16.2 लाख मिलेंगे। इसमें आपका कुल इन्वेस्टमेंट ₹9 लाख होगा और ब्याज का लगभग ₹7.2 लाख। अगर आप इसे 5 साल और बढ़ा दें यानी कुल 20 साल तक जमा करते रहेंगे तो आपको ₹26.6 लाख मिलेंगे। अगर 25 साल तक जमा करेंगे तो आपके हाथ में ₹41.2 लाख होंगे, जिसमें ब्याज अकेले ₹26.2 लाख से अधिक होगा।

पीपीएफ में ब्याज कैसे मिलता है

PPF में ब्याज हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन के बीच सबसे कम बैलेंस पर लगाया जाता है। इसलिए अधिक ब्याज पाने के लिए हर महीने की 5 तारीख से पहले अपने अकाउंट में पैसा जमा कर देना चाहिए। आप 12 मासिक किस्तों में या एकमुश्त (लंप-सम) जमा कर सकते हैं।

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पीपीएफ योजना टैक्स छूट

PPF टैक्स के मामले में सबसे फायदेमंद योजना है, क्योंकि यह EEE (एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट) श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि PPF में जमा अधिकतम ₹1.5 लाख धारा 80C के तहत टैक्स-फ्री है। इसके अलावा खाते में मिला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री है। 15 साल बाद मिलने वाली फुल मैच्योरिटी की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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