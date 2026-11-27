मुख्य बातें

AI के बढ़ते इस्तेमाल से अगले 5 सालों में प्रभावित हो सकती हैं दुनियाभर में करीब 2.4 करोड़ नॉलेज वर्कर्स की नौकरियां।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ तकनीकी दुनिया तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां AI की मदद से ऐसे कई काम कर रही हैं, जिन्हें पहले कर्मचारी घंटों में पूरा करते थे। लेकिन इस तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी चिंता सामने आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

JP मॉर्गन वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच वर्षों में दुनियाभर में करीब 2.4 करोड़ नॉलेज वर्कर्स की नौकरियां AI के कारण प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां नई भर्तियां कम कर सकती हैं और कर्मचारियों के कई काम AI से कराने लग सकती हैं। इस संभावित बदलाव का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के एक अनुमान के मुताबिक, वहां करीब 1.6 करोड़ कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होने की आशंका है।

AI से हर साल कितनी नौकरियों पर पड़ेगा असर?

JP Morgan की रिपोर्ट में AI के कारण नौकरियों पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए एक संभावित स्थिति का आकलन किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक, अगले पांच वर्षों में हर साल दुनियाभर के करीब 1.3% नॉलेज वर्कफोर्स पर इसका असर पड़ सकता है। इसके पीछे यह मानकर गणना की गई है कि कंपनियां AI पर होने वाले कुल संभावित खर्च का आधा हिस्सा ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगी, जिन्हें पहले कर्मचारियों से कराया जाता था।

इस कैलकुलेशन में यह भी माना गया है कि AI से काम कराने की लागत उन कर्मचारियों की लागत की करीब आधी होगी, जिनकी जगह यह तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि, रिपोर्ट का कहना है कि नौकरियों पर असर पड़ने का एक बड़ा कारण सीधे छंटनी के बजाय नई भर्तियों का कम होना भी हो सकता है। यानी कंपनियां खाली पदों पर नए कर्मचारियों को रखने के बजाय AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं।

अमेरिका में 1.6 करोड़ कर्मचारियों पर खतरा

AI के कारण संभावित नौकरी नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक, अगर AI से प्रभावित होने वाली करीब दो-तिहाई नौकरियां अमेरिका में होती हैं, तो अगले पांच वर्षों में वहां लगभग 1.6 करोड़ कर्मचारियों पर इसका असर पड़ सकता है। इसका औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 30 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह अमेरिका के कुल पेरोल का लगभग 2% सालाना होगा। इसकी तुलना 2000 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई नौकरियों की कटौती से करें तो AI का संभावित असर चार गुना से भी ज्यादा हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका की Great Recession के दौरान हुई नौकरी कटौती के स्तर के करीब पहुंच सकती है। हालांकि, उस समय बड़े पैमाने पर नौकरी जाने की प्रक्रिया करीब दो साल में हुई थी, जबकि AI का संभावित असर पांच वर्षों तक फैल सकता है।

क्या AI इंसानों की पूरी नौकरी खत्म कर देगा?

रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि AI का सबसे बड़ा असर पूरी नौकरी खत्म करने के बजाय कर्मचारियों के काम करने के तरीके में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है। दरअसल, किसी भी नौकरी में कई तरह के छोटे-बड़े काम शामिल होते हैं। AI इनमें से कुछ काम अपने आप कर सकता है, जबकि बाकी कामों में कर्मचारियों की मदद कर सकता है।

उदाहरण के तौर पर बैंकिंग सेक्टर में डेटा का विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना और ग्राहकों के सामान्य सवालों का जवाब देना AI से संभव हो रहा है। इसी तरह मीडिया और कंटेंट इंडस्ट्री में रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग और शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करने जैसे कामों में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में अंतिम फैसला लेना, तथ्यों की जांच करना, रणनीति बनाना और जटिल समस्याओं को समझना अभी भी इंसानी क्षमता पर काफी हद तक निर्भर करता है। यही वजह है कि JP Morgan के मुताबिक, आने वाले समय में कई नौकरियों का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन सभी भूमिकाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा।

कितने कामों में इस्तेमाल हो रहा है AI?

AI को लेकर दुनियाभर में बड़े-बड़े निवेश हो रहे हैं, लेकिन कंपनियों में इसका वास्तविक इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में फिलहाल कुल कामकाजी घंटों में से केवल 6% समय ही AI की मदद से काम किया जा रहा है। हालांकि, करीब दो-तिहाई काम ऐसे हैं, जिनमें सैद्धांतिक रूप से AI का इस्तेमाल संभव है। इसका मतलब है कि AI के इस्तेमाल की संभावनाएं काफी बड़ी हैं, लेकिन कंपनियां अभी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, AI में किए जा रहे निवेश से बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए कंपनियों को केवल छोटे पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहना होगा। उन्हें अपने रोजमर्रा के कामकाज में इस तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना होगा, ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

AI से किन कर्मचारियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत?

AI का असर उन नौकरियों पर ज्यादा पड़ सकता है, जिनमें दोहराए जाने वाले डिजिटल और डेटा आधारित काम अधिक होते हैं।

उदाहरण के लिए:

डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग

सामान्य रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करना

बेसिक कस्टमर सपोर्ट

शुरुआती स्तर की रिसर्च

नियमित अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव काम

सामान्य कंटेंट और टेक्स्ट तैयार करना

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। बल्कि इन कामों में AI का इस्तेमाल बढ़ने से कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और जरूरी स्किल्स बदल सकती हैं।

AI के दौर में नौकरी बचाने के लिए क्या जरूरी?

JP Morgan की रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट होती है कि AI का असर धीरे-धीरे अलग-अलग उद्योगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए नई तकनीक को समझना और उसके साथ काम करना सीखना महत्वपूर्ण होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल, डेटा एनालिसिस, क्रिएटिव सोच, कम्युनिकेशन और समस्या सुलझाने की क्षमता भविष्य में रोजगार के लिहाज से अहम हो सकती है।

SAP से 10,000 कर्मचारियों की छंटनी

दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल जर्मनी की SAP कम से कम 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने कारोबार को Artificial Intelligence (AI) के दौर के हिसाब से बदलने के लिए बड़े स्तर पर पुनर्गठन (Restructuring) की तैयारी कर रही है। इस फैसले से SAP के दुनियाभर के करीब 9% कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।