हर शेयर पर 75 रुपये डिविडेंड, निवेशकों को बड़ा तोहफा दे रही यह कंपनी

Feb 26, 2026 01:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर ने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रति शेयर 75 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया। सनोफी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 50.11% की वार्षिक वृद्धि दर्ज 

Sanofi consumer healthcare dividend: फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी- सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का भी तोहफा दिया है। इस खबर के बीच गुरुवार को कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े।

डिविडेंड का ऐलान

सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर ने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रति शेयर 75 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, वित्त वर्ष 2025 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 75 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि/बुक क्लोजर की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

सनोफी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 50.11% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹66.5 करोड़ का मुनाफा कमाया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने ₹44.3 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। इस कंपनी का परिचालन राजस्व तिमाही के दौरान 47.04% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹251 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में यह ₹170.7 करोड़ था।

सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर ने बताया कि घरेलू बिक्री में 23% की वृद्धि हुई, जिसका कारण वापस मंगाए गए उत्पादों को बाजार में दोबारा लॉन्च करना था। इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि कम आधार के कारण निर्यात बिक्री में 9.3 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 2025 के पूरे वर्ष के लिए कंपनी ने ₹878.4 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि को दिखाता है।

क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने?

सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक हिमांशु बख्शी ने कहा-हमारे घरेलू कारोबार ने लगातार दो तिमाहियों में स्वस्थ दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है, जिसे हमारे निर्यात बाजारों के मजबूत योगदान से बल मिला है। हम अपने ब्रांडों में निवेश करना जारी रखते हैं और सतत विकास के अगले चरण को प्राप्त करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों को सुदृढ़ करने और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कंपनी के बारे में

सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर की बात करें तो सनोफी इंडिया की कंज्यूमर हेल्थकेयर डिवीजन से डिमर्जर के बाद बनी स्वतंत्र कंपनी है। कंपनी के बोर्ड ने 10 मई 2023 को डी-मर्जर को मंजूरी दी थी और यह 1 जून 2024 से प्रभावी होकर पूरी तरह अलग ऑपरेशन में आ गई। कंपनी के प्रमुख ब्रांड्स में एलेग्रा (एलर्जी राहत), डेप्यूरा (विटामिन D सप्लीमेंट), एविल (एलर्जी/सर्दी) और कॉम्बिफ्लाम(दर्द-बुखार की दवा) शामिल हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
