दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी, 1183% उछल गए हैं शेयर

स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स ने अपने शेयरधारकों को दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। संदुर मैगनीज अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 2 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी ने साल 2024 में भी बोनस शेयर का तोहफा अपने शेयरधारकों को दिया था। पिछले पांच साल में संदुर मैगनीज एंड आयरन के शेयरों में 1100 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 472.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

हर शेयर पर 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स (Sandur Manganese) इससे पहले भी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2024 में अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में संदुर मैगनीज का मुनाफा बढ़कर 167.09 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 144.49 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जून 2025 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 1135.38 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 601.61 करोड़ रुपये था।