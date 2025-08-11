दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी, 1183% उछल गए हैं शेयर
संदुर मैगनीज अपने शेयरधारकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 2 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी ने साल 2024 में भी बोनस शेयर का तोहफा दिया था। पांच साल में कंपनी के शेयर 1183% उछल गए हैं।
स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स ने अपने शेयरधारकों को दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। संदुर मैगनीज अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 2 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी ने साल 2024 में भी बोनस शेयर का तोहफा अपने शेयरधारकों को दिया था। पिछले पांच साल में संदुर मैगनीज एंड आयरन के शेयरों में 1100 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 472.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
हर शेयर पर 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स (Sandur Manganese) इससे पहले भी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2024 में अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में संदुर मैगनीज का मुनाफा बढ़कर 167.09 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 144.49 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जून 2025 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 1135.38 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 601.61 करोड़ रुपये था।
1183% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स के शेयर पिछले पांच साल में 1183 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 36.86 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त 2025 को 472.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में संदुर मैगनीज एंड आयरन के शेयरों में 297 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले तीन साल में कंपनी के शेयर 238 पर्सेंट चढ़ गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 12 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। संदुर मैगनीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 557.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 338.30 रुपये है।