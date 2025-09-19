दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही कंपनी, 1 पर 2 फ्री शेयर, 1100% चढ़ गए हैं शेयर

संदुर मैगनीज दनादन दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। कंपनी 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी के शेयर सोमवार 22 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर होंगे। इससे पहले कंपनी 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है।

स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, संदुर मैगनीज हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी दनादन दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। संदुर मैगनीज के शेयर सोमवार 22 सितंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड करेंगे, ऐसे में अगर कोई निवेशक बोनस शेयर का फायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए आज (शुक्रवार) शेयर खरीदने का आखिरी मौका होगा। यानी, आज शेयर खरीदने पर निवेशक को बोनस शेयर का तोहफा मिलेगा।

5 साल में 1100% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज के शेयरों में पिछले पांच साल में तूफानी तेजी आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक, पिछले पांच साल में संदुर मैगनीज के शेयरों में 1104 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। वहीं, पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर 1220 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले तीन साल में संदुर मैगनीज के शेयरों में 243 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयर 79 पर्सेंट के करीब चढ़ गए हैं। संदुर मैगनीज के शेयर शुक्रवार 19 सितंबर को उछाल के साथ 479.20 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 557.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 338.30 रुपये है।