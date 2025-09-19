Sandur Manganese giving 2 bonus Share company stock rallied 1100 Percent दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही कंपनी, 1 पर 2 फ्री शेयर, 1100% चढ़ गए हैं शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Sandur Manganese giving 2 bonus Share company stock rallied 1100 Percent

संदुर मैगनीज दनादन दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। कंपनी 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी के शेयर सोमवार 22 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर होंगे। इससे पहले कंपनी 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:58 AM
दनादन दूसरी बार बोनस शेयर बांट रही कंपनी, 1 पर 2 फ्री शेयर, 1100% चढ़ गए हैं शेयर

स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, संदुर मैगनीज हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी दनादन दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। संदुर मैगनीज के शेयर सोमवार 22 सितंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड करेंगे, ऐसे में अगर कोई निवेशक बोनस शेयर का फायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए आज (शुक्रवार) शेयर खरीदने का आखिरी मौका होगा। यानी, आज शेयर खरीदने पर निवेशक को बोनस शेयर का तोहफा मिलेगा।

5 साल में 1100% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी संदुर मैगनीज के शेयरों में पिछले पांच साल में तूफानी तेजी आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक, पिछले पांच साल में संदुर मैगनीज के शेयरों में 1104 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। वहीं, पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर 1220 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले तीन साल में संदुर मैगनीज के शेयरों में 243 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयर 79 पर्सेंट के करीब चढ़ गए हैं। संदुर मैगनीज के शेयर शुक्रवार 19 सितंबर को उछाल के साथ 479.20 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 557.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 338.30 रुपये है।

ये भी पढ़ें:सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गदर काट रहे अडानी के शेयर, खरीदने को मची लूट

1 पर 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी संदुर मैगनीज (Sandur Manganese) इससे पहले भी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2024 में अपने निवेशकों को 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर का तोहफा दिया। संदुर मैगनीज का मार्केट कैप शुक्रवार 19 सितंबर को 7765 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.22 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.78 पर्सेंट है।

Business Latest News Share Market Bonus Share
