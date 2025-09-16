लगातार दूसरे साल कंपनी दे रही है बोनस शेयर, मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री, रिकॉर्ड तय

Bonus Share: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी Sandur Manganese ने फिर से बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी एक शेयर पर इस बार 2 शेयर बोनस दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।

Bonus Share: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी Sandur Manganese ने फिर से बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी एक शेयर पर इस बार 2 शेयर बोनस दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें, 2024 में कंपनी ने बोनस शेयर दिया था।

1 शेयर पर 2 शेयर बोनस दे रही है कंपनी Sandur Manganese ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 23 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

इससे पहले पिछले साल कंपनी फरवरी में एक्स-बोनस शेयर ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया था। बता दें, इसी महीने की 10 तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। बीते साल सितंबर के महीने में भी कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

5 साल में दिया 1133 प्रतिशत का दिया रिटर्न पिछले एक महीने के दौरान Sandur Manganese के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 1.29 प्रतिशत गिरा है। वहीं इसी दौरान में सेंसेक्स इंडेक्स में 0.96 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, आज कंपनी के शेयर 479 रुपये के लेवल के आस-पास ट्रेड कर रहा है।

2 साल में Sandur Manganese के शेयरों की कीमतों में 78 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1133 प्रतिशत की उछाल दर्ज किया गया है।