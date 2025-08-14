SandP upgrades india rating to BBB from BBB negative outlook stable ट्रंप ने बताया था डेड इकनॉमी, अमेरिकी एजेंसी ने ही अपग्रेड कर दी भारत की रेटिंग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SandP upgrades india rating to BBB from BBB negative outlook stable

ट्रंप ने बताया था डेड इकनॉमी, अमेरिकी एजेंसी ने ही अपग्रेड कर दी भारत की रेटिंग

अमेरिका की रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। एसएंडपी ने रेटिंग को बीबीबी निगेटिव से बढ़ाकर बीबीबी पर कर दिया है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही भारत की इकोनॉमी को डेड करार दिया था।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप ने बताया था डेड इकनॉमी, अमेरिकी एजेंसी ने ही अपग्रेड कर दी भारत की रेटिंग

S&P Upgrades Rating: ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। एसएंडपी ने रेटिंग को बीबीबी निगेटिव से बढ़ाकर बीबीबी पर कर दिया है। इसके साथ ही आउटलुक स्थिर रखा है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए इकोनॉमी को डेड यानी बर्बाद करार दिया था।

ट्रंप टैरिफ का असर नहीं

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक यीफार्न फुआ ने कहा कि अमेरिकी ट्रंप टैरिफ से भारत की वृद्धि प्रभावित नहीं होगी क्योंकि है और सॉवरेन रेटिंग का आउटलुक भी पॉजिटिव ही बना रहेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या टैरिफ लगाए जाने से भारत के पॉजिटिव आउटलुक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में यीफार्न ने कहा- मुझे नहीं लगता कि भारत पर लगाए गए टैरिफ का आर्थिक वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि आप जीडीपी के मुकाबले निर्यात के संदर्भ में अमेरिका के प्रति भारत के रिस्क को देखें, तो यह लगभग 2 प्रतिशत ही है। एसएंडपी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बराबर है।

ट्रंप प्रशासन ने लगाया टैरिफ

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने सभी भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ के अलावा रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इस तरह कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा। यह 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि भारत और रूस अपनी डेड इकोनॉमी यानी बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के इस बयान का हवाला देते हुए भारत में विपक्ष मुखर है और मानसून सत्र के दौरान लगातार सरकार को घेरा जा रहा है।

मोदी सरकार को लेकर रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा?

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बीते साल आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सरकार का गठन भाजपा के लिए पहली बार हुआ है, जिसने अपने पिछले दो कार्यकालों में स्वतंत्र रूप से शासन किया है। लेकिन भाजपा के पास भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा में एक मजबूत बहुमत है। यह आर्थिक सुधारों को लागू करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।