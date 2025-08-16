SBI से टाटा की कंपनी तक, एसएंडपी ने बढ़ा दी क्रेडिट रेटिंग, शेयरों पर दिखेगा असर?
भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक और बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी गई है।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और टाटा कैपिटल सहित शीर्ष 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ा दी है। यह कदम अमेरिकी एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के एक दिन बाद उठाया गया है। इस फैसले का असर अब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के शेयर पर दिख सकता है।
किन कंपनियों के रेटिंग पर फैसला
एसएंडपी ने सात भारतीय बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक और तीन वित्तीय कंपनियों- बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी है। बता दें कि इनमें से सिर्फ टाटा कैपिटल शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। टाटा कैपिटल के आईपीओ को लॉन्च करने की योजना है।
एसएंडपी ग्लोबल ने क्या कहा?
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा- भारत के वित्तीय संस्थान देश की अच्छी आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाते रहेंगे। इन संस्थानों को घरेलू क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों से लाभ होगा। एसएंडपी ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि भारत के बैंक अगले 12-24 महीनों में अपनी संपत्ति की गुणवत्ता, प्रॉफिट और पूंजीकरण बनाए रखेंगे, भले ही कुछ क्षेत्रों में दबाव हो।" एसएंडपी ने यह भी बताया कि बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट जोखिम कम हुआ है। एसएंडपी ने कहा कि कई वित्तीय संस्थानों की रेटिंग भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग तक सीमित है, क्योंकि सरकार का सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पर होता है। इसने यह भी कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने भारत में भुगतान संस्कृति और कानून के शासन में सुधार किया है।
भारत की क्रेडिट रेटिंग में बदलाव
बता दें कि एसएंडपी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया है। उसने उम्मीद जताई कि भारत की मज़बूत आर्थिक बुनियाद अगले दो-तीन वर्षों में वृद्धि की रफ्तार को मजबूत बनाए रखेगी। एसएंडपी ने पिछली बार जनवरी 2007 में भारत की रेटिंग को 'बीबीबी-' किया था, इसलिए यह रेटिंग अपग्रेड 18 साल के अंतराल के बाद आया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह रेटिंग अपग्रेड इस बात की पुष्टि करता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है।