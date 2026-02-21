Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

148 रुपये तक जा सकता है यह पस्त शेयर, ग्रुप का 2030 तक का तगड़ा प्लान

Feb 21, 2026 09:18 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑटो कंपोनेंट और इक्युपमेंट से जुड़ी कंपनी- संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बिकवाली मोड में थे।ट्रेडिंग के दौरान शेयर 132.10 रुपये के स्तर तक गया। 11 तारीख को शेयर 135.70 रुपये तक गया था।

148 रुपये तक जा सकता है यह पस्त शेयर, ग्रुप का 2030 तक का तगड़ा प्लान

Samvardhana Motherson share price: ऑटो कंपोनेंट और इक्युपमेंट से जुड़ी कंपनी- संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बिकवाली मोड में थे। यह शेयर 129.35 रुपये के स्तर पर है। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 132.10 रुपये के स्तर तक गया। 11 तारीख को शेयर 135.70 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का टारगेट प्राइस 148 रुपये है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का मुनाफा 10.6 अरब रुपये रहा, जो हमारे अनुमान 10 अरब रुपये से अधिक था और वार्षिक आधार पर 21% की बढ़ोतरी को दिखाता है। कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग स्थिर रहा और वार्षिक आधार पर 9.7% पर बना रहा, जो हमारे अनुमान 9% से अधिक था। मार्जिन में यह बढ़ोतरी मॉड्यूल और पॉलिमर व्यवसाय के कारण हुई, जिसमें तिमाही आधार पर 200 बीपीएस की वृद्धि होकर 9.4% हो गया।

कंपनी को मिली है प्रोत्साहन राशि

हाल ही में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की सब्सिडयरी कंपनी मदरसन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिली है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने बताया कि नवीनतम स्वीकृतियों के तहत, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आवरणों के उत्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के लाभार्थियों में मदरसन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया कि ये प्रोत्साहन छह वर्ष के लिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की निवेश अवधि के दौरान अनुमानित संचयी निवेश 1,900 करोड़ रुपये है।

ग्रुप का क्या है प्लान

विविध कारोबारों में सक्रिय मदरसन ग्रुप के चेयरमैन विवेक चांद सहगल का कहना है कि समूह 2030 तक 108 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। वाहनों के पुर्जे और वैमानिकी सहित विभिन्न व्यवसायों से जुड़े इस समूह की दुनिया भर में 425 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं।

ये भी पढ़ें:ग्रे मार्केट में पस्त पड़ा यह IPO, टाटा की कंपनी ने लगाया है बड़ा दांव
ये भी पढ़ें:99% टूटकर अब 2 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, कंपनी को लेकर है ये अपडेट
ये भी पढ़ें:दवा कंपनी पर LIC फिदा, लगातार बढ़ा रही हिस्सेदारी, शेयर पर ब्रोकरेज की नजर

वित्त वर्ष 2024-25 में समूह का राजस्व 25.7 अरब डॉलर रहा था। राजस्व लक्ष्य हासिल करने के सवाल पर सहगल ने कहा कि मेरा मानना है कि विकल्प और अवसर मौजूद हैं। हमें बस उन्हें सफलता में बदलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कोविड महामारी के कारण कंपनी अपने पिछले राजस्व लक्ष्यों से चूक गई थी। मदरसन ग्रुप ने 108 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का प्रतिफल हासिल करना शामिल है। बता दें कि समूह अब वाहन क्षेत्र के अलावा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और ड्रोन विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,