Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:48 PM
₹120 तक जा सकता है यह शेयर, खरीदने की मची लूट, कंपनी ने 2030 तक का बताया प्लान

Samvardhana Motherson shares: संवर्धन मदरसन कंपनी लिमिटेड (SAMIL) के शेयर आज, 8 सितंबर 2025 को बीएसई पर ₹98.70 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। कंपनी के शेयर में 4% की तेजी देखी गई। लगातार दूसरे कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में तेजी रही। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी ‘विजन 2030’ स्ट्रैटेजी का खुलासा किया है, जिसमें FY2030 तक 108 बिलियन डॉलर की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, जो FY2025 की 25.7 बिलियन डॉलर की बिक्री से चार गुना अधिक है। इसके अलावा, कंपनी ने 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (RoCE) और 40% का डिविडेंड पाउट रेशियो लक्ष्य निर्धारित किया है।

कितना है टारगेट प्राइस

मार्केट एनालिस्ट ने इस रणनीति को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने स्टॉक पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹120 का टारगेट प्राइस सुझाया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी इस शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹114 का टारगेट प्राइस प्रस्तावित किया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ₹115 का टारगेट प्राइस सुझाया है। यस सिस्योरिटी ने 12 महीने के लिए ₹118 का टारगेट प्राइस प्रस्तावित किया है। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप ₹1,04,035 करोड़ है, और इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹144.66 और न्यूनतम स्तर ₹71.50 है ।

संवर्धन मदरसन का विविधीकृत पोर्टफोलियो

कंपनी ने भारत के सबसे तेजी से बढ़ते एयरोस्पेस व्यवसायों में से एक का निर्माण किया है। कंपनी ने इसे 250 मिलियन डॉलर राजस्व तक पहुंचाया है और अब यह एयरबस और बोइंग की टियर-1 सप्लायर बन गई है। इसके अलावा, यह जापान के लिए एकमात्र भारतीय निर्यातक भी बन चुकी है और इसका 1 बिलियन डॉलर से अधिक का ऑर्डर बुक है। कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी कदम रखा है। एक वैश्विक ब्रांड ने इसे भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मेगा ग्रीनफील्ड ऑपरेशन (Q3FY27 से शुरू) के साथ कंपनी अगले 3-5 सालों में भारत की नवजात इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धियों से आगे होने की स्थिति में है।

