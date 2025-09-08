₹120 तक जा सकता है यह शेयर, खरीदने की मची लूट, कंपनी ने 2030 तक का बताया प्लान

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने स्टॉक पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹120 का टारगेट प्राइस सुझाया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी इस शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹114 का टारगेट प्राइस प्रस्तावित किया है।

Samvardhana Motherson shares: संवर्धन मदरसन कंपनी लिमिटेड (SAMIL) के शेयर आज, 8 सितंबर 2025 को बीएसई पर ₹98.70 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। कंपनी के शेयर में 4% की तेजी देखी गई। लगातार दूसरे कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में तेजी रही। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी ‘विजन 2030’ स्ट्रैटेजी का खुलासा किया है, जिसमें FY2030 तक 108 बिलियन डॉलर की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, जो FY2025 की 25.7 बिलियन डॉलर की बिक्री से चार गुना अधिक है। इसके अलावा, कंपनी ने 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (RoCE) और 40% का डिविडेंड पाउट रेशियो लक्ष्य निर्धारित किया है।

कितना है टारगेट प्राइस मार्केट एनालिस्ट ने इस रणनीति को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने स्टॉक पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹120 का टारगेट प्राइस सुझाया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी इस शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹114 का टारगेट प्राइस प्रस्तावित किया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ₹115 का टारगेट प्राइस सुझाया है। यस सिस्योरिटी ने 12 महीने के लिए ₹118 का टारगेट प्राइस प्रस्तावित किया है। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप ₹1,04,035 करोड़ है, और इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹144.66 और न्यूनतम स्तर ₹71.50 है ।