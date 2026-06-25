11 बार बांटे बोनस शेयर, 100 शेयर अब बढ़कर हो गए 8649 शेयर, नई ऊंचाई पर शेयर का दाम

ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों में गुरुवार को अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 155.25 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 151.70 रुपये पर बंद हुए हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल अपने शेयरधारकों को 11 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

100 शेयर के बढ़कर हो गए 8649 शेयर

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने साल 1997 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 11 बार बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने हर बार 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने 1997, 2000, 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2022 और 2025 में बोनस शेयर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास साल 1997 में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के 100 शेयर रहे होंगे और उस व्यक्ति ने अब तक कंपनी के शेयर अपने पास बनाए रखे होंगे तो उन शेयरों की कुल संख्या अब बढ़कर 8649 शेयर पहुंच गई है।

34% उछल गए हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर

ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर पिछले 3 महीने में 34 पर्सेंट चढ़ गए हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर 25 मार्च 2026 को 113.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 जून 2026 को 151.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 12 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 48 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 155.25 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 89.69 रुपये है।