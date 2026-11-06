11 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी, रिजल्ट के बाद शेयर धड़ाम, 80% से ज्यादा एक्सपर्ट बोले-खरीदो शेयर

मुख्य बातें

घरेलू बाजार में तूफानी तेजी के बाद भी ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर बिखर गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 152.80 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 158.60 रुपये पर बंद हुए। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों में यह गिरावट आई है। शेयरों में गिरावट के बावजूद संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का कवरेज करने वाले 26 एनालिस्ट्स में से 80 पर्सेंट से ज्यादा ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। यानी, इन एनालिस्ट्स ने संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 11 बार बोनस शेयर दे चुकी है।

CLSA ने दिया है 217 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और कंपनी के शेयरों के लिए टारगेट प्राइस को 190 रुपये से बढ़ाकर 217 रुपये कर दिया है। कंपनी के शेयरों के लिए यह हाइएस्ट टारगेट है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने भी संवर्धन मदरसन पर ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 205 रुपये का टारगेट दिया है। कंपनी का कवरेज करने वाले 26 एनालिस्ट्स में से 21 ने इसके शेयरों के लिए बाय रेटिंग दी है। वहीं, 2 एनालिस्ट ने होल्ड रेटिंग और एक ने कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दी है।

कुछ ऐसे रहे कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू हासिल किया है। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 8.6 पर्सेंट बढ़कर 38,280 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 35,244 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का मुनाफा बढ़कर 1175 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1032 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 8.4 पर्सेंट बढ़कर 3096 करोड़ रुपये रहा है।