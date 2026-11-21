मुख्य बातें

ीशेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, जो एक बार तेजी दिखाने के बाद थोड़े समय के लिए ठहर जाते हैं और फिर नए सिरे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल (Samvardhana Motherson International) का शेयर भी फिलहाल इसी तरह के तकनीकी संकेत दे रहा है। अगर आप इस शेयर की पिछली तेजी का फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो ब्रोकरेज फर्म च्वॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) ने इसमें एक और खरीदारी का मौका बताया है।

च्वॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया की टीम ने 19 नवंबर की रिसर्च रिपोर्ट में इस शेयर पर एक महीने के नजरिये से खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने ₹162.70 के भाव पर शेयर खरीदने का सुझाव दिया है। इसके लिए ₹180 का टारगेट और ₹154 का स्टॉप लॉस तय किया गया है। मौजूदा सुझाए गए भाव से टारगेट तक करीब 10.6% की संभावित तेजी बनती है।

Motherson Share: एक साल में 49% चढ़ा शेयर

समवर्धन मदरसन (Samvardhana Motherson) के शेयर में पिछले कुछ समय से अच्छी हलचल देखने को मिली है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 5% चढ़ा है, जबकि 6 महीने के दौरान इसमें लगभग 26% की तेजी आई है। एक साल का रिटर्न करीब 49% रहा है।

हालांकि, पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 2% कमजोर भी हुआ है। इसने अगस्त 2026 में ₹173.25 का 52-वीक हाई बनाया था, जबकि अप्रैल 2026 में इसका 52-वीक लो ₹102.85 रहा था, यानी शेयर अपने हालिया उच्च स्तर से नीचे आने के बाद फिर से तेजी पकड़ने की कोशिश कर रहा है।

क्यों तेजी की उम्मीद कर रहा है च्वॉइस ब्रोकिंग?

च्वॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) के मुताबिक, शेयर का डेली चार्ट अभी भी मजबूत तेजी के संकेत दे रहा है। इसमें लगातार ऊंचे स्तर और ऊंचे निचले स्तर बनने का पैटर्न दिखाई दे रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हायर हाई और हायर लो कहा जाता है। यह आमतौर पर शेयर में बने हुए तेजी के रुझान को दिखाता है।

ब्रोकरेज के एनालिस्टों के अनुसार, शेयर ने कुछ समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद बुलिश फ्लैग पैटर्न (Bullish Flag Pattern) से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया था। इसके बाद शेयर ने उस ब्रेकआउट वाले स्तर को दोबारा परखा और वहां से संभलने में कामयाब रहा। इसे तकनीकी विश्लेषण में ब्रेकआउट रीटेस्ट (Breakout Retest) कहा जाता है।

रिपोर्ट के समय शेयर करीब ₹162.70 पर कारोबार कर रहा था। च्वॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) ने यह भी बताया कि ₹155 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिलने के बाद शेयर में बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न (Bullish Engulfing Candlestick Pattern) बना। यह पैटर्न खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत माना जाता है।

₹155 का स्तर क्यों है अहम?

ब्रोकरेज ने ₹155 के स्तर को शेयर के लिए अहम सपोर्ट बताया है। खास बात यह है कि इसी क्षेत्र के आसपास शेयर का 100-डे EMA (Exponential Moving Average) भी मौजूद है। EMA एक तकनीकी इंडिकेटर है, जिसका इस्तेमाल शेयर के ट्रेंड और संभावित सपोर्ट या रेजिस्टेंस को समझने के लिए किया जाता है।

च्वॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, इस स्तर के आसपास बार-बार खरीदारी आने से शेयर को सहारा मिला है। इसके अलावा, शेयर का रिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स (RSI) करीब 53.33 पर था और यह अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर की ओर बढ़ रहा था। RSI में इस तरह का सुधार शेयर में खरीदारी की ताकत बढ़ने का संकेत दे सकता है।

ब्रोकरेज का मानना है कि अगर शेयर ₹155 के ऊपर बना रहता है, तो इसमें तेजी का मौजूदा तकनीकी ढांचा कायम रह सकता है। ऐसी स्थिति में शेयर ₹180 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, ₹155 के सपोर्ट के नीचे निर्णायक गिरावट आने पर तेजी का यह अनुमान कमजोर पड़ सकता है।

मदरसन शेयर: टारगेट, स्टॉप लॉस और स्ट्रेटजी

च्वॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) ने एक महीने के निवेश नजरिये से शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। इसकी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:

खरीदारी का सुझाया गया भाव: 162.70

टारगेट प्राइस: 180

स्टॉप लॉस: 154

निवेश की अवधि: करीब एक महीना

संभावित तेजी: लगभग 10.6%

इस ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। शेयर में तेजी की संभावना के बावजूद बाजार की चाल बदल सकती है और तय टारगेट हासिल होना निश्चित नहीं है। इसलिए निवेश से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार फैसला लें।