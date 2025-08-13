Samvardhana Motherson Q1 Results posted 48 percent profit down share skyrocket jump 48% गिर गया कंपनी का प्रॉफिट, बावजूद शेयर खरीदने की लूट, 5 पैसे से बढ़कर ₹94 पर आ गया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Samvardhana Motherson Q1 Results posted 48 percent profit down share skyrocket jump

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹511.84 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹994.17 करोड़ से 48.5% की भारी गिरावट दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 4.7% बढ़कर ₹30,212 करोड़ हो गया। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:09 PM
Samvardhana Motherson Q1 Results: ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने आज अपनी पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा की। संवर्धन मदरसन ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹511.84 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹994.17 करोड़ से 48.5% की भारी गिरावट दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ऑटो कंपोनेंट निर्माता का परिचालन से समेकित राजस्व साल-दर-साल (YoY) ₹28,867.96 करोड़ से 4.7% बढ़कर ₹30,212 करोड़ हो गया।

क्या है डिटेल

परिचालन स्तर पर, जून तिमाही के दौरान ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) साल-दर-साल ₹2,775 करोड़ से 11.4% घटकर ₹2,458 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में EBITDA मार्जिन 150 आधार अंकों (bps) की गिरावट के साथ 9.6% से घटकर 8.1% रह गया। इसके परिणामस्वरूप मार्जिन में गिरावट आई, जो साल-दर-साल आधार पर 9.6 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत रह गया, जो कंपनी की परिचालन दक्षता और लाभप्रदता पर दबाव का संकेत है।

कंपनी के अध्यक्ष विवेक चांद सहगल ने कहा, “हालांकि कारोबारी माहौल में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन ये अकार्बनिक विकास के संभावित अवसर भी पैदा करती हैं।” संवर्धन मदरसन ने आगे कहा कि कंपनी बदलते टैरिफ आउटलुक का मैनेजमेंट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी अधिकांश अमेरिकी बिक्री यूएस-मेक्सिको-कनाडा (यूएसएमसीए) समझौते का अनुपालन करती है और ग्राहकों के साथ संबंधित लागतों को ग्राहकों पर डालने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है।

शेयरों में गिरावट

ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी का शेयर 4 प्रतिशत बढ़कर ₹94.31 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक साल में, इसमें 28 प्रतिशत और 2025 में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें कि साल 1999 से अब तक यह शेयर 188,400.00% का रिटर्न दे चुका है। इस दौरान इसकी कीमत 5 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई है।

