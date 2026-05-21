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10% से ज्यादा टूट सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट ने कहा-₹118 तक आएगा भाव, बेच डालो

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीते दिनों संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही के दौरान मुनाफा 46 प्रतिशत बढ़कर 1,561.56 करोड़ रुपये हो गया।

10% से ज्यादा टूट सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट ने कहा-₹118 तक आएगा भाव, बेच डालो

Samvardhana motherson international share target: वैसे तो गुरुवार को ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी- संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर में तगड़ा उछाल आया लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट सतर्क नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज ने इस शेयर को बेचने की सलाह दी है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

क्या है शेयर की डिटेल?

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर की वर्तमान कीमत 138 रुपये के स्तर पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर गुरुवार को 4 पर्सेंट तक चढ़ गया। एलारा कैपिटल ने शेयर में गिरावट की आशंका जाहिर की है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि शेयर 10 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 118 रुपये के स्तर पर आ सकता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि मार्च तिमाही का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है और हमारे अनुमानों से बेहतर है। इसकी मुख्य वजह सभी सेगमेंट्स में मजबूत परफॉर्मेंस, फायदेमंद फॉरेक्स और कच्चे माल की कीमतों में महंगाई रही। हमारे हिसाब से, इन चीजों को हटा दें तो ग्लोबल PV वॉल्यूम के मुकाबले कंपनी की परफॉर्मेंस में बढ़त सिर्फ कम से लेकर मध्यम सिंगल-डिजिट में ही रही। EBITDA में पिछले साल के मुकाबले 43% की बढ़त हुई और मार्जिन 11% रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 136bps अधिक है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

बीते दिनों संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही के दौरान मुनाफा 46 प्रतिशत बढ़कर 1,561.56 करोड़ रुपये हो गया।

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कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,072.27 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने निजी नियोजन के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये 5,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है।

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कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही में उसकी परिचालन आय 34,309.31 करोड़ रुपये रही जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 31,409.39 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका कुल खर्च बढ़कर 32,355.72 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 30,028.22 करोड़ रुपये था। कंपनी ने आगे बताया कि निदेशक मंडल ने एक रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 25 पैसे का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

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संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने बताया कि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में उसका मुनाफा 4,085.55 करोड़ रुपये रहा जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 4,145.7 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की आय 1,26,103.67 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1,13,662.57 करोड़ रुपये थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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