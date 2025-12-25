Hindustan Hindi News
LG के बाद अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आएगा आईपीओ? कंपनी ने बता दिया प्लान

सैमसंग के दक्षिण पश्चिम एशिया के चेयरमैन एवं सीईओ जेबी पार्क ने कहा कि दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग विस्तार को और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में कंपनी अभी आईपीओ लॉन्च करने की योजना नहीं बना रही है।

Dec 25, 2025 05:38 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Samsung IPO news: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की फिलहाल भारत में अपने कारोबार को सूचीबद्ध करने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय कंपनी अपने उत्पादों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने में तेजी लाने और सबसे अहम डेवलप मार्केट में से एक में बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी उपभोक्ता वित्त इकाई का विस्तार करने पर ध्यान देगी।

सैमसंग के दक्षिण पश्चिम एशिया के चेयरमैन एवं सीईओ जेबी पार्क ने कहा कि दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग विस्तार को और मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने भारत में मोबाइल फोन डिस्प्ले के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कल-पुर्जों की खरीद को लेकर उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन किया है। बता दें कि सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में स्थित है। यह हाल के वर्षों में एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

हुंडई और एलजी के उलट प्लान

हुंडई मोटर इंडिया और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने पूंजी जुटाने और स्थानीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए आईपीओ का सहारा लिया। वहीं सैमसंग बाजार से वित्तपोषित विस्तार की बजाय आंतरिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। जेबी पार्क ने कहा कि सैमसंग की वृद्धि के अवसरों में निवेश के लिए जरूरी कैपिटल की पर्याप्त आपूर्ति होगी। आईपीओ के अलावा, पूंजी जुटाने के कई अन्य तरीके भी हैं। इसमें संस्थागत ऋण या कॉरपोरेट बॉन्ड शामिल हैं। पार्क ने कहा कि इसलिए वर्किंग कैपिटल जुटाने के कई विकल्प मौजूद हैं। अतः सैमसंग की आईपीओ लाने की कोई योजना नहीं है।

क्या है इसके मायने

सार्वजनिक होने की बजाय परिचालन विस्तार को प्राथमिकता देकर सैमसंग भारत में दीर्घकालिक विकास क्षमता में विश्वास का संकेत दे रहा है। साथ ही अपनी रणनीतिक और वित्तीय दिशा पर कड़ा नियंत्रण बनाए रख रहा है। पार्क ने कहा कि एआई भविष्य के सैमसंग उत्पादों की आधारशिला होगी। इनमें से कुछ उत्पादों को अगले महीने लास वेगास (अमेरिका) में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक और आईटी प्रदर्शनी ‘सीईएस 2026’ में प्रदर्शित किया जाएगा। पार्क ने बताया कि सैमसंग भारत में तीन अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और एक डिजाइन केंद्र में 10,000 से अधिक इंजीनियर को रोजगार देता है।

